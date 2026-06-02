Після смертельної нічної атаки РФ знову вдарила по обласному центру: "приліт" у багатоповерхівку (фото)

Вибух / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Вдень 2 червня у Дніпрі знову пролунали вибухи. Під час атаки просто посеред дня дрон влучив у житловий будинок.

Про це повідомили місцеві медіа.

«У Дніпрі пролунав вибух», — повідомили кореспонденти «Суспільного».

Реклама

Наслідки атаки

«Знову влучання дроном у житловий будинок», — повідомив міський голова Борис Філатов.

Зауважимо, що очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа підтвердив удар по місту.

«Росіяни знову завдали удару по Дніпру. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється», — повідомив він.

За даними влади, 8-річна дівчинка зазнала поранень через цей удар. Наразі медики надають дитині всю необхідну допомогу.

Реклама

Наслідки атаки на Дніпро вдень 2 червня / © Олександр Ганжа

Вибухи у Дніпрі — що відомо

Зауважимо, що в обласному центрі о 13:51 оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух БпЛА в напрямку міста. Водночас, за даними моніторів, фіксували реактивні дрони.

Окрім того, телеграм-канали повідомили, що після вибуху у Дніпрі видно задимлення.

Задимлення у Дніпрі після атаки РФ / Фото: Дніпро Оперативний

Атака на Дніпро 2 червня — що відомо

Цієї ночі російська армія атакувала житловий квартал у Дніпрі. В місті було зруйновано та пошкоджено багатоквартирні будинки. Зокрема, сильних руйнувань зазнала чотириповерхівка. Від ночі на місці атаки тривають пошукові роботи.

У Дніпрі стрімко зростає кількість загиблих. Станом на 13:00 відомо про 12 жертв атаки, серед яких двоє дітей. Крім того, майже 40 осіб травмовано.

Реклама

Зауважимо, середу, 3 червня, оголосили днем трауру за загиблими внаслідок удару РФ по Дніпру.

Новини партнерів