У Польщі Україні висунули ультиматум через Волинську трагедію: блокада в ЄС та вимкнення Starlink

Кшиштоф Босак / Фото: Tomasz Jastrzebowski/REPORTER N

Реклама

У Польщі пролунали заклики блокувати вступ України до Європейського Союзу після рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування «імені Героїв УПА».

Із такою заявою виступив віцеспікер польського Сейму та лідер ультраправої партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак, передає RMF24.

На його думку, Польща повинна заблокувати євроінтеграцію України доти, доки Київ, за його словами, не відмовиться від «культу злочинців» та не розблокує всі ексгумації жертв Волинської трагедії.

Реклама

Запропонував припинити фінансування Starlink

Босак заявив, що Варшава має перейти до жорсткіших кроків у відносинах з Україною.

«Якщо ми хочемо чинити реальний тиск на Україну, нам потрібно перейти до більш конкретних жестів, які матимуть ефективний вплив», — сказав польський політик.

Серед запропонованих заходів він назвав припинення оплати систем Starlink, якими користуються українські військові, а також відмову від механізмів спільного фінансування допомоги Україні через запозичення коштів.

Крім того, лідер «Конфедерації» заявив, що нинішня політика польської влади нібито створила ситуацію, коли українська сторона не зважає на позицію польських політиків.

Реклама

Приводом для заяв Босака стало рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА».

Скандал навколо спецпідрозділа «Герої УПА»

Президент Польщі Кароль Навроцький виступив із жорсткою критикою Володимира Зеленського через присвоєння підрозділу ЗСУ назви «Героїв УПА».

Згодом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував у соцмережі X на скандал через присвоєння елітному підрозділу українських ССО імені Героїв УПА. Він закликав президентів України та Польщі не сваритися через історію, адже від таких суперечок виграє третя сторона.

У МЗС прокоментували реакцію Варшави на присвоєння українському підрозділу імені героїв УПА.

Реклама

Нагадаємо, Зеленський надав одному з підрозділів Збройних сил України почесну назву «Героїв УПА». За словами глави держави, це рішення ухвалили «з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з урахуванням зразкового виконання поставлених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України».

Новини партнерів