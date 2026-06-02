Анатолій Анатоліч приїхав на місце "прильоту" в Києві і показав моторошні наслідки

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Український інтерв’юер та ведучий Анатолій Анатоліч приїхав на одне з місць ворожого «прильоту» в Києві та показав моторошні наслідки.

У ніч проти 2 червня РФ масовано обстріляла столицю. На жаль, влучань не вдалося уникнути. Шоумен Анатолій Анатоліч прибув на місце, аби допомогти постраждалим. Разом із тим ведучий показав моторошні наслідки. Будинок посічений уламками, довкола вибиті вікна та понівечені стіни. Анатолій Анатоліч говорить, що, на жаль, після обстрілів, таких місць у Києві багато.

«Одне з місць, де був „приліт“. Будинок постраждав дуже сильно. Ми привезли сюди роздавати їжу. Скільки таких місць по Києву сьогодні… Дуже багато, на жаль…», — ділиться ведучий.

Ведучий також наголосив, що вибиті вікна — це насправді найменша ціна обстрілу. І поки місцеві прибирають наслідки «прильоту», Анатолій Анатоліч готує та роздає їжу, аби допомогти в скрутній ситуації.

«Вибиті вікна — це найменша ціна цього обстрілу, але теж треба швидко їх закрити дошками», — додав шоумен.

