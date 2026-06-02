Ніхто б не дав їй 68 років: Мішель Пфайффер сяяла на церемонії нагородження
Голлівудська акторка Мішель Пфайффер відвідала церемонію вручення премії Gotham Television Awards, де їй вручили Legend Tribute Award.
Це нагорода, яка вшановує митців, чиї роботи залишили тривалий слід у кіно- та телеіндустрії.
Для цієї події 68-річна акторка обрала елегантну білу сукню від Модного дому Chanel без рукавів, що була прикрашена об’ємними квітковими деталями зверху, а плісована спідниця ще більше підкреслювала вишуканість усього вбрання.
На червоній доріжці її супроводжував чоловік, Девід Келлі, телевізійний сценарист і продюсер, з яким вона одружена понад три десятиліття і мають двох дітей — Клаудію Роуз та Джона Генрі.
