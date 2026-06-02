Супермодель Сінді Кроуфорд показала фото зі свого весілля на честь його 28-ї річниці

Сінді Кроуфорд із чоловіком / © Instagram Сінді Кроуфорд

Реклама

29 травня 1998 року американська зірка і одна з супермоделей 90-х Сінді Кроуфорд вийшла заміж за бізнесмена і колишнього манекенника Ренді Гербера. У своєму Instagram зірка вирішила згадати, як це було, на честь вже 28-ї річниці.

На архівному фото Сінді та Ренді разом розрізають святковий торт.

Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер 29 травня 1998-го / © Instagram Сінді Кроуфорд

На нареченій того дня була мініатюрна сукня в білизняному стилі, а на нареченому — біла сорочка і чорні штани.

Реклама

«Від цього до цього в одну мить. Відзначаємо 28 чудових років із Ренді. Такий привілей бути одруженою з тобою. Я кохаю тебе!» — написала модель під фото і показала, який вони із чоловіком мають вигляд зараз.

Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер зараз / © Instagram Сінді Кроуфорд

Зазначимо, Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер вважаються однією з найміцніших пар серед знаменитостей. Вони познайомилися на початку 90-х, тоді модель ще була одружена з Річардом Гіром, а бізнесмен зустрічався з іншою жінкою. Тривалий час вони були просто друзями, а після розлучення Кроуфорд у 1995 році їхні стосунки переросли в романтичні. 1998 року Сінді та Ренді одружилися. Вони виховують двох дітей — 26-річного Преслі та 24-річну Каю, які пішли слідами мами та стали теж моделями.

Раніше, нагадаємо, супермодель Сінді Кроуфорд показала, як відсвяткувала 60-річчя в компанії рідних сестер і мами.

Новини партнерів