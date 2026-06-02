Як миттєво очистити витяжку від жиру без тертя: простий домашній спосіб

Регулярне очищення витяжки не лише покращує вентиляцію, а й зменшує ризик займання жирових відкладень. В Sears Home Services розповіли про простий і ефективний спосіб, як швидко очистити витяжку в домашніх умовах.

Що знадобиться для очищення

Перед початком підготуйте базові засоби:

гаряча вода;

засіб для миття посуду (краще з ефектом знежирення);

харчова сода;

білий оцет (за бажанням);

м’яка губка або щітка;

серветки з мікрофібри;

ємність або раковина для замочування.

Як почистити витяжку від жиру: покрокова інструкція

Вимкніть витяжку — перед очищенням обов’язково вимкніть прилад з мережі або відключіть живлення. Це важливо для безпеки. Зніміть жирові фільтри — більшість кухонних витяжок мають металеві або сітчасті фільтри, які легко знімаються. Обережно витягніть їх, щоб не розмазати жир по поверхні. Замочіть фільтри в гарячій воді — налийте у раковину або таз гарячу воду та додайте:

кілька крапель мийного засобу

2–3 ложки соди

Занурте фільтри у розчин і залиште на 15–30 хвилин. Гаряча вода розм’якшує жир, а сода та мийний засіб допомагають його розчинити.

Легке очищення без зусиль — після замочування візьміть м’яку щітку або губку та обережно пройдіться по поверхні фільтрів. Найчастіше жир відходить без сильного тертя. Очищення корпусу витяжки — поки фільтри замочуються, протріть зовнішню частину витяжки:

використовуйте теплу воду з мийним засобом

для складних плям — розчин оцту та води (1:1)

витріть насухо мікрофіброю

Промийте та висушіть — ретельно промийте фільтри чистою водою та залиште їх висихати повністю перед встановленням назад. Встановіть назад — коли всі елементи повністю сухі, встановіть фільтри назад у витяжку та перевірте її роботу.

Корисні поради для профілактики

протирайте витяжку 1 раз на тиждень;

запускайте вентилятор під час готування;

очищайте фільтри щонайменше 1 раз на місяць;

не допускайте накопичення старого жиру — його складніше видалити.

Типові помилки

використання жорстких металевих щіток (можуть пошкодити фільтр);

ігнорування замочування (через це доводиться сильно терти);

встановлення вологих фільтрів назад у витяжку.

FAQ

Як часто потрібно чистити витяжку від жиру?

Оптимально — раз на місяць для глибокого очищення та щотижневе легке протирання корпусу.

Чим найкраще відмити жир з витяжки?

Найефективніші засоби — гаряча вода, сода, засіб для миття посуду та оцет. Вони добре розчиняють жир без агресивної хімії.

Чому витяжка погано тягне повітря?

Найчастіша причина — забиті жирові фільтри, які блокують потік повітря. Після очищення продуктивність зазвичай відновлюється.

