Як миттєво очистити витяжку від жиру без тертя: простий домашній спосіб
Кухонна витяжка щодня поглинає пар, запахи та мікрочастинки жиру. З часом цей жир накопичується на фільтрах і внутрішніх поверхнях, знижуючи ефективність роботи пристрою та створюючи неприємний наліт.
Регулярне очищення витяжки не лише покращує вентиляцію, а й зменшує ризик займання жирових відкладень. В Sears Home Services розповіли про простий і ефективний спосіб, як швидко очистити витяжку в домашніх умовах.
Що знадобиться для очищення
Перед початком підготуйте базові засоби:
гаряча вода;
засіб для миття посуду (краще з ефектом знежирення);
харчова сода;
білий оцет (за бажанням);
м’яка губка або щітка;
серветки з мікрофібри;
ємність або раковина для замочування.
Як почистити витяжку від жиру: покрокова інструкція
Вимкніть витяжку — перед очищенням обов’язково вимкніть прилад з мережі або відключіть живлення. Це важливо для безпеки.
Зніміть жирові фільтри — більшість кухонних витяжок мають металеві або сітчасті фільтри, які легко знімаються. Обережно витягніть їх, щоб не розмазати жир по поверхні.
Замочіть фільтри в гарячій воді — налийте у раковину або таз гарячу воду та додайте:
кілька крапель мийного засобу
2–3 ложки соди
Занурте фільтри у розчин і залиште на 15–30 хвилин. Гаряча вода розм’якшує жир, а сода та мийний засіб допомагають його розчинити.
Легке очищення без зусиль — після замочування візьміть м’яку щітку або губку та обережно пройдіться по поверхні фільтрів. Найчастіше жир відходить без сильного тертя.
Очищення корпусу витяжки — поки фільтри замочуються, протріть зовнішню частину витяжки:
використовуйте теплу воду з мийним засобом
для складних плям — розчин оцту та води (1:1)
витріть насухо мікрофіброю
Промийте та висушіть — ретельно промийте фільтри чистою водою та залиште їх висихати повністю перед встановленням назад.
Встановіть назад — коли всі елементи повністю сухі, встановіть фільтри назад у витяжку та перевірте її роботу.
Корисні поради для профілактики
протирайте витяжку 1 раз на тиждень;
запускайте вентилятор під час готування;
очищайте фільтри щонайменше 1 раз на місяць;
не допускайте накопичення старого жиру — його складніше видалити.
Типові помилки
використання жорстких металевих щіток (можуть пошкодити фільтр);
ігнорування замочування (через це доводиться сильно терти);
встановлення вологих фільтрів назад у витяжку.
FAQ
Як часто потрібно чистити витяжку від жиру?
Оптимально — раз на місяць для глибокого очищення та щотижневе легке протирання корпусу.
Чим найкраще відмити жир з витяжки?
Найефективніші засоби — гаряча вода, сода, засіб для миття посуду та оцет. Вони добре розчиняють жир без агресивної хімії.
Чому витяжка погано тягне повітря?
Найчастіша причина — забиті жирові фільтри, які блокують потік повітря. Після очищення продуктивність зазвичай відновлюється.