Європа жорстко відреагувала на масовану атаку РФ по Україні: ключові заяви

Реакція ЄС на атаку по Україні

У європейських столицях відреагували на масовану атаку по Україні 2 червня. Унаслідок удару по містах України загинули десятки людей. Відомо про поранених та постраждалих. На російську атаку відреагували у МЗС Естонії, Литви, а також у Молдові, Норвегії та Посольстві ЄС в Україні.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна написав, що РФ продовжує бити по мирному населенню України і назвав російські удари по цивільних — стратегією терору Москви.

«Росія продовжує систематичне полювання на мирних жителів. Це розрахована стратегія терору Москви. Тільки твердий, безкомпромісний тиск та повна міжнародна ізоляція можуть стримати агресора, який не визнає обмежень. Кожна лазівка, кожна мить вагань, кожна пом’якшена відповідь стає запрошенням до наступного удару. Росія має за це заплатити», — написав міністр закордонних справ Естонії.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс також відреагував на російську атаку. Він описав російську атаку в подробицях для іноземної аудиторії та зазначив, що РФ випустила сотні безпілотників та ракет після тижня залякування українців.

«Ця остання хвиля терору є ще одним нагадуванням про те, що Кремль продовжує покладатися на напади на цивільне населення, оскільки він програє на полі бою», — пише Кястутіс Будріс.

Він згадав і про Білорусь, яка підтримує політику РФ. І нагадав, що не можна поновлювати з нею зв’язки. Також міністр закордонних справ Литви повідомив, що кожна російська атака без відповідальності — підбадьорює агресора.

«Україні не потрібні нові заяви про осуд. Їй потрібні дії. Необхідні інструменти доступні та мають бути використані без зволікання», — написав Будріс.

Він поділився, що допомогти Україні варто трьома способами: збільшенням військової підтримки, максимальним посиленням тиску на РФ шляхом санкцій та просуванням вступу України до ЄС.

На масовану атаку по Україні також відреагували у Молдові. Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну підтримав Україну після атаки.

«Сотні дронів. Десятки ракет. Загинули мирні жителі. Поранені діти. Пошкоджені будинки та лікарні. Я однозначно засуджую останній масований напад Росії на Україну. Не може бути жодного виправдання ударам, які вбивають мирних жителів та спрямовані на житлові райони та критично важливу цивільну інфраструктуру. Республіка Молдова підтримує Україну».

Він закликав притягнути винних до відповідальності.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде також висловився про атаку на Україну 2 червня.

«Норвегія засуджує напади Росії. Вони є ще одним доказом того, що Кремль не прагне миру. Висловлюємо найглибші співчуття всім постраждалим», — пише міністр закордонних справ Норвегії.

Він додав, що після ще однієї ночі з вбивствами та руйнуваннями Росія не досягне успіху.

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що саме дорогою до Києва дізналася про масовану атаку. Матернова поділилася наслідками атаки та нагадала, що за кожним числом загиблих стоїть чиясь дитина чи родина.

«Кожне число в цій статистиці — це людина. Сім’я. Дитина. Зруйноване життя. Ще одна ніч, проведена в укриттях замість ліжок. Україна не зламається. Не зараз».

Матернова додала, що у Росії закінчуються ресурси для ведення війни. Вона заявила, що Україна все витримає.

Нагадаємо, вночі проти 2 червня армія РФ здійснила масштабну атаку ракетами та безпілотниками на різні області України, спрямувавши основний удар на Київ та Дніпро. У столиці пошкоджено десятки житлових будинків і цивільну інфраструктуру, є загиблі та поранені.

У Дніпрі внаслідок влучання фактично знесено частину чотириповерхівки — там відомо про щонайменше 12 загиблих, зокрема, дитину, та зниклих безвісти. Також під ударом опинилися енергетичні й критичні об’єкти інфраструктури у Харкові та області, Київській, Миколаївській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Чернігівській і Хмельницькій областях.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що без захисту України від балістики російські удари продовжуватимуться, тому Європі потрібна власна антибалістична система для завершення війни.

Глава держави підкреслив необхідність допомоги від США у постачанні ракет до систем Patriot та зазначив, що Київ розраховує на дієву відповідь партнерів на цей черговий злочин РФ.

