Укрaїнa
360
1 хв

Різке похолодання накриє Україну: де литимуть дощі

В Україні очікується похолодання і короткочасні дощі. Синоптикиня розповіла, де саме похолодає та де можливі сильні пориви вітру.

Руслана Сивак
Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

У середу, 3 червня, до України тимчасово зайде холодніше повітря. Також майже по всій території країни пройдуть короткочасні дощі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Де в Україні прогнозують дощі — прогноз синоптикині

За даними Діденко, зниження температури буде короткочасним і зачепить лише частину областей:

  • Північні, центральні області, Одещина та Миколаївщина: протягом дня очікується +17…+20 градусів.

  • Захід, схід і більша частина півдня: утримається тепла погода з температурою +22…+26 градусів.

Короткочасні дощі 3 червня прогнозуються практично скрізь. Єдиним винятком стануть східні області, де переважатиме суха повітряна маса. Вітер в Україні переважатиме з південного сходу. Синоптикиня закликала до обережності жителів північних, центральних і південних областей, оскільки там можливі сильні пориви вітру.

За словами Наталки Діденко, в Києві 3 червня очікується збільшення хмарності, є ймовірність невеликого дощу та рвучкого південно-східного вітру. Температура повітря знизиться на один день до +17…+18 градусів.

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, 2 червня погода в Україні суттєво зміниться: холодний вітер нарешті відступить, і завдяки теплим південним потокам у більшості областей встановиться комфортна, сонячна та по-справжньому літня погода з температурою до +25 градусів.

Також минула зима в Україні стала найхолоднішою за останні 15 років, тож ТСН.ua вирішив з’ясувати, чи справді варто очікувати аномально спекотного літа.

