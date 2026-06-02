Укрaїнa
Різке похолодання накриє Україну: де литимуть дощі
В Україні очікується похолодання і короткочасні дощі. Синоптикиня розповіла, де саме похолодає та де можливі сильні пориви вітру.
У середу, 3 червня, до України тимчасово зайде холодніше повітря. Також майже по всій території країни пройдуть короткочасні дощі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Де в Україні прогнозують дощі — прогноз синоптикині
За даними Діденко, зниження температури буде короткочасним і зачепить лише частину областей:
Північні, центральні області, Одещина та Миколаївщина: протягом дня очікується +17…+20 градусів.
Захід, схід і більша частина півдня: утримається тепла погода з температурою +22…+26 градусів.
Короткочасні дощі 3 червня прогнозуються практично скрізь. Єдиним винятком стануть східні області, де переважатиме суха повітряна маса. Вітер в Україні переважатиме з південного сходу. Синоптикиня закликала до обережності жителів північних, центральних і південних областей, оскільки там можливі сильні пориви вітру.
За словами Наталки Діденко, в Києві 3 червня очікується збільшення хмарності, є ймовірність невеликого дощу та рвучкого південно-східного вітру. Температура повітря знизиться на один день до +17…+18 градусів.
Погода в Україні — останні новини
Нагадаємо, 2 червня погода в Україні суттєво зміниться: холодний вітер нарешті відступить, і завдяки теплим південним потокам у більшості областей встановиться комфортна, сонячна та по-справжньому літня погода з температурою до +25 градусів.
Також минула зима в Україні стала найхолоднішою за останні 15 років, тож ТСН.ua вирішив з’ясувати, чи справді варто очікувати аномально спекотного літа.