Різке похолодання накриє Україну: де литимуть дощі

У середу, 3 червня, до України тимчасово зайде холодніше повітря. Також майже по всій території країни пройдуть короткочасні дощі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Де в Україні прогнозують дощі — прогноз синоптикині

За даними Діденко, зниження температури буде короткочасним і зачепить лише частину областей:

Північні, центральні області, Одещина та Миколаївщина: протягом дня очікується +17…+20 градусів.

Захід, схід і більша частина півдня: утримається тепла погода з температурою +22…+26 градусів.

Короткочасні дощі 3 червня прогнозуються практично скрізь. Єдиним винятком стануть східні області, де переважатиме суха повітряна маса. Вітер в Україні переважатиме з південного сходу. Синоптикиня закликала до обережності жителів північних, центральних і південних областей, оскільки там можливі сильні пориви вітру.

За словами Наталки Діденко, в Києві 3 червня очікується збільшення хмарності, є ймовірність невеликого дощу та рвучкого південно-східного вітру. Температура повітря знизиться на один день до +17…+18 градусів.

