Виправні роботи та конфіскація: в Україні готують жорсткі покарання для водіїв електросамокатів

За порушення ПДР водії електросамокатів ризикують втратити свій транспорт і відправитись на виправні роботи / © Associated Press

Протягом останніх років малий електротранспорт став повноцінним елементом міської мобільності, проте його використання досі залишається недостатньо врегульованим, що призводить до зростання кількості аварій.

Про те, як саме законодавці планують навести лад на дорогах та тротуарах, повідомляє «Судово-юридична газета».

Чому виникла потреба у нових правилах

Ініціатива з’явилася як відповідь на сучасні виклики та стрімке зростання кількості засобів індивідуальної мобільності. Попередній законопроєкт щодо персонального транспорту був прийнятий за основу ще у 2020 році, але його розгляд зупинився, а норми відтоді вже застаріли.

Тим часом статистика аварійності невпинно зростає. Лише протягом 2025 року за участю електросамокатів в Україні зафіксували 845 дорожньо-транспортних пригод, у яких 19 осіб загинули, а ще 912 отримали травми.

Які покарання передбачає законопроєкт №15283

Документ пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 126-1, яка встановлює такі санкції для порушників:

За перше порушення: штраф у розмірі 1 700 гривень.

За повторне порушення: штраф зросте до 3 400 гривень із обов’язковою конфіскацією відповідного електротранспортного засобу.

За третє та кожне наступне порушення: передбачено найсуворіше покарання у вигляді штрафу на 17 000 гривень та направлення на виправні роботи.

Штрафи для пішоходів та велосипедистів також зростуть

Окрім водіїв самокатів, законопроєкт переглядає санкції за порушення Правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами, а також особами, які керують гужовим транспортом. Зокрема, пропонується суттєво збільшити окремі штрафи (у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян):

з 3 до 20 мінімумів;

з 5 до 30 мінімумів;

з 8 до 15 мінімумів;

з 10 до 30 мінімумів.

Очікується, що ухвалення цього закону підвищить дисципліну серед учасників дорожнього руху та створить чіткі правові підстави для покарання порушників. Документ має набрати чинності наступного дня після його офіційного опублікування, після чого Кабінет Міністрів матиме три місяці на приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність до нових вимог.

