Блокування шляху України до ЄС може завершитися: в Угорщині назвали ключову умову

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що сподівається вже цього тижня завершити технічні переговори з Україною щодо прав національних меншин. Саме це питання наразі залишається головною перепоною для офіційного початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Про це пише видання Bloomberg.

Будапешт блокує старт переговорного процесу з 2024 року, коли тодішній прем’єр-міністр Віктор Орбан передав Києву перелік із 11 вимог, пов’язаних із правами угорської меншини на Закарпатті та доступом до освіти угорською мовою.

Після приходу до влади Петер Мадяр також наполягав на виконанні аналогічних умов.

«Ми твердо налаштовані врегулювати питання прав угорської меншини, її культурних, мовних та інших прав. Це, безумовно, є необхідною умовою», — заявив Мадяр під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

Водночас угорський прем’єр висловив оптимізм щодо завершення переговорів.

«Я очікую і сподіваюся, що угода вже близька до завершення, і ми зможемо відкрити нову сторінку в українсько-угорських відносинах», — сказав він, додавши, що наступного тижня може провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

За інформацією джерел, обізнаних із перебігом переговорів, Європейський Союз розраховує до середини червня формалізувати домовленості між Києвом і Будапештом. Після цього можуть розпочатися офіційні переговори щодо членства України в ЄС.

Орбан раніше пояснював блокування переговорного процесу необхідністю додаткових гарантій для угорської громади в Україні. Київ неодноразово заявляв про готовність виконати узгоджені умови та наголошував, що права угорської меншини в країні захищені.

Очікується, що можливе врегулювання суперечки відбудеться на тлі рішення Європейської комісії розблокувати для Угорщини 16,4 млрд євро заморожених коштів за умови проведення реформ.

Україна розраховувала, що зміна влади в Будапешті прискорить її євроінтеграційний процес. Водночас Мадяр, попри заяви про намір зміцнювати зв’язки з ЄС, поділяє позицію свого попередника щодо відповідальності Угорщини за захист етнічних угорців, які проживають у сусідніх державах.

Війна в Україні — заяви Мадяра

Угорський прем’єр Петер Мадяр під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте заявив про відмову Будапешта постачати зброю чи військову техніку Україні. З його слів, Угорщина не планує надавати військову допомогу сусідній країні.

Раніше політик заявляв, що мирна угода щодо України повинна мати реальні гарантії безпеки — а не так, як сталося у разі з Будапештським меморандумом 1994 року. Адже він не зміг гарантувати її територіальну цілісність.

З його слів, Україна стала жертвою неспровокованого нападу Росії. Прем’єр Угорщини також додав, що у війні зараз важливим є припинення вогню і досягнення довготривалого миру.

