Масовані удари "Цирконами": скільки гіперзвукових ракет залишилося у Росії

Скільки ракет «Циркон» залишилося у Росії

Реклама

Росіяни завдали масованого удару по Україні 2 червня, у тому числі ракетами «Циркон». Це вкрай небезпечна корабельна ракета, що швидко підлітає та завдає сильних руйнувань. Скільки ракет «Циркон» накопичив ворог для наступних ударів по Україні?

Про це розповіли РБК-Україна.

Чому російські ракети «Циркон» вкрай небезпечні для України

Російська армія почала частіше атакувати Україну гіперзвуковими ракетами «Циркон». Зокрема, під час останньої нічної атаки ворог випустив одразу вісім таких ракет. Перехопити їх цього разу не вдалося, оскільки більшість наявних систем ППО просто не здатна збивати цілі такого типу.

Реклама

Про технічні особливості «Цирконів» та реальну спроможність РФ поставити їхні масовані пуски на конвеєр розповів аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний.

За його словами, російська протикорабельна ракета 3М22 «Циркон», яку раніше ворог випускав по Україні лише поштучно, тепер стала регулярним інструментом для підсилення масованих ударів.

Головна особливість ситуації — нетипове використання цієї зброї. «Циркон» проєктували лише для знищення великих військових кораблів, оснащених потужними системами протиповітряної та протиракетної оборони. Однак зараз окупанти адаптували ракету для обстрілів наземних цілей у глибині української території.

Оскільки «Циркон» відносно нова розробка російського оборонпрому, її точні тактико-технічні параметри залишаються засекреченими. Проте, спираючись на відкриті дані, можна окреслити приблизні можливості цієї зброї:

Реклама

Радіус ураження: від 600 до 1000 км з потенціалом досягати 1500 км.

Траєкторія: ракета рухається на висоті 30–40 км.

Швидкість: на основному маршруті розвиває 5,5 Маха, а на фінальному відрізку розганяється до 7,5 Маха.

Бойова частина: важить близько 300–400 кг.

Габарити: довжина корпусу становить від 8 до 10 метрів.

Двоступенева ракета працює на твердому паливі та за допомогою прямоточного повітряно-реактивного двигуна. Коригування «Цирконів» відбувається за допомогою супутників або літаків-розвідників.

Скільки «Цирконів» залишилося у Росії

За даними воєнної розвідки, Росія не може суттєво наростити виробництво «Цирконів», але сам процес стабільний — конвеєр видає близько 10 ракет на місяць. Загалом за останні роки ворогу вдалося накопичити понад 200 одиниць ракет «Циркон».

Росіяни не здатні запускати «Циркони» такими ж масовими хвилями, як крилаті «Х-101» чи «Калібри». Натомість окупанти використовують їх для диверсифікації ударів.

Оскільки Росія не може щомісяця випускати по 30 звичайних балістичних ракет без тривалих пауз на накопичення, вона «розбавляє» свої залпи «Цирконами». Це дозволяє їм перевантажувати українську ППО та підвищувати ефективність атак.

Реклама

«Якби в нас була достатня кількість ракет-перехоплювачів до систем Patriot, то цей виклик з „Цирконами“ ми б успішно подолали», — заявив Антон Земляний.

Тактика ударів «Цирконами» по Україні

Нагадаємо, російські загарбники продовжують тримати протикорабельні ракети «Циркон» в окупованому Криму, проте через страх перед ударами Сил оборони України змушені максимально засекречувати місця їх зберігання та пусків.

Як повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, ворог використовує для ударів мобільні пускові комплекси, які для маскування переміщує півостровом виключно в темну пору доби та в обхід доріг загального користування, що робить цю зброю складною ціллю.

Водночас у Чорноморському флоті РФ залишилися кораблі, здатні завдавати ударів «Калібрами», та ті, чиїм завданням є просто виживання. Наразі серед носіїв крилатих ракет залишаються фрегати «Адмірал Ессен» та Адмірал Макаров», три малі ракетні кораблі типу «Буян-М» і дві субмарини.

Реклама

Окупанти максимально бережуть ресурс цих суден, тому вони виходять у море переважно лише для здійснення ракетних пусків, після чого одразу повертаються на базу.

Новини партнерів