В Україні оголосили нову обов’язкову евакуацію: кого це стосується

Евакуація (ілюстративне фото) / © Олексій Кулеба

Реклама

У Харківській області через погіршення безпекової ситуації та постійні російські обстріли розширили зону обов’язкової евакуації на Золочівському напрямку. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Евакуація стосуватиметься семи населених пунктів Богодухівського району: селища Золочів та сіл Писарівка, Гур’їв, Леміщине, Малижине, Мерло і Морозова Долина.

Реклама

За словами Синєгубова, до безпечніших населених пунктів необхідно евакуювати 7157 людей, серед яких 1702 дитини та 311 маломобільних осіб.

«Враховуючи безпекову ситуацію та системні ворожі обстріли, розширюємо зону обов’язкової евакуації на Золочівському напрямку», — зазначив очільник області.

Він додав, що Харківська ОВА спільно з волонтерськими організаціями та благодійними фондами забезпечує переселенців тимчасовим житлом, медичною, гуманітарною і юридичною допомогою. Логістичні маршрути для евакуації вже затверджені та відпрацьовані.

Влада закликає жителів небезпечних територій не зволікати з евакуацією та виїхати до безпечніших районів.

Реклама

Евакуація з регіонів — останні новини

Нагадаємо, в Куп’янському районі Харківської області було ухвалено рішення про розширення територій обов’язкової та примусової евакуації населення. Зокрема, евакуація стосується населених пунктів Шевченківської та Великобурлуцької громад, звідки планують вивезти сотні мешканців, серед яких є діти.

Також у Слов’янську на Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з районів, які перебувають під постійною загрозою обстрілів. Евакуація стосується низки вулиць, провулків і в’їздів до міста, де безпекова ситуація залишається складною через бойові дії та ризик ворожих атак.

Новини партнерів