У Monobank стався масштабний збій: що не працює

У роботі мобільного банку monobank стався масштабний технічний збій.

Про це повідомляють користувачі у соціальних мережах.

Клієнти банку масово скаржаться, що не можуть переказати гроші або зняти готівку. Також зазначають, що мобільний додаток працює нестабільно, а проведення транзакцій залишається недоступним.

Окрім цього, співзасновник банку Олег Гороховський підтвердив про збій.

«У нас технічний збій. Виправляємо. Вибачте», — зазначив Гороховський.

