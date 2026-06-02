У Monobank стався масштабний збій: що не працює
Масштабний збій у monobank: клієнти масово скаржаться на проблеми з додатком, переказами та готівкою. Що відомо про роботу банку на цей час.
У роботі мобільного банку monobank стався масштабний технічний збій.
Про це повідомляють користувачі у соціальних мережах.
Клієнти банку масово скаржаться, що не можуть переказати гроші або зняти готівку. Також зазначають, що мобільний додаток працює нестабільно, а проведення транзакцій залишається недоступним.
Окрім цього, співзасновник банку Олег Гороховський підтвердив про збій.
«У нас технічний збій. Виправляємо. Вибачте», — зазначив Гороховський.
