Тіффані Трамп у яскравій сукні та в компанії чоловіка позувала на тлі Тадж-Махалу
Молодша донька президента США Дональда Трампа прилетіла до Індії.
32-річна Тіффані Трамп та її чоловік Майкл Булос прилетіли до Індії, де встигли відвідати одну з головних визначних пам’яток країни — Тадж-Махал, величний мавзолей-мечеть, визнаний одним з Нових семи чудес світу та об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Серією фото донька Трампа поділилася у своєму Instagram.
На фото вона зазнімкована в яскравій жовтій сукні з флористичним принтом і лоферах Loro Piana. А Майкл позує у в’язаному поло і штанах.
«Неймовірне відвідування Тадж-Махалу. Мрія здійснилася», — написала Тіффані під фото.
