Вау, яка розкішна: Дженніфер Лопес знову привернула до себе увагу завдяки вбранню

Зірка активно зайнята просуванням свого нового фільму.

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Знаменита 56-річна латиноамериканська діва Дженніфер Лопес знову привернула до себе увагу у Нью-Йорку. Під час промотуру до фільму «Офісний роман», у якому вона зіграла, акторка продемонструвала неймовірний образ.

Лопес одягла довгий структурований плащ зі зміїної шкіри та з високим коміром, який був застібнутий і доповнений тонким поясом на талії. Така річ підкреслювала її жіночний силует і мала розкішний винний відтінок та тиснення.

Вона доповнила образ культовою сумкою Hermès Birkin з крокодилової шкіри, яка ідеально пасувала до тону пальта. Щоб завершити цей образ, латиноамериканська зірка обрала шкіряні чоботи на високих підборах того ж відтінку та великі сонцезахисні окуляри з яскравою червонувато-коричневою оправою.

Також Дженніфер Лопес вийшла у світ в образі від відомого українського бренду Anna October.

