Вау, яка розкішна: Дженніфер Лопес знову привернула до себе увагу завдяки вбранню
Зірка активно зайнята просуванням свого нового фільму.
Знаменита 56-річна латиноамериканська діва Дженніфер Лопес знову привернула до себе увагу у Нью-Йорку. Під час промотуру до фільму «Офісний роман», у якому вона зіграла, акторка продемонструвала неймовірний образ.
Лопес одягла довгий структурований плащ зі зміїної шкіри та з високим коміром, який був застібнутий і доповнений тонким поясом на талії. Така річ підкреслювала її жіночний силует і мала розкішний винний відтінок та тиснення.
Вона доповнила образ культовою сумкою Hermès Birkin з крокодилової шкіри, яка ідеально пасувала до тону пальта. Щоб завершити цей образ, латиноамериканська зірка обрала шкіряні чоботи на високих підборах того ж відтінку та великі сонцезахисні окуляри з яскравою червонувато-коричневою оправою.
Також Дженніфер Лопес вийшла у світ в образі від відомого українського бренду Anna October.