“Збивати може бути нічим”: Жданов шокував періодичністю масованих обстріл РФ та кількістю ракет

Олег Жданов / © ТСН

У ніч проти 2 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися Київ, Дніпро, Харків та інші міста. Армія РФ застосувала ударні дрони, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів є загиблі та десятки поранених.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua пояснив, чому Росія обрала саме такі міста для удару, чим ця атака відрізнялася від попередніх, чому українська ППО не змогла перехопити всі цілі та як часто такі обстріли можуть повторюватися найближчим часом.

Війна в Україні: чому Росія вдарила саме по Києву та Дніпру

За словами Жданова, російська армія обрала цілі не випадково. Йдеться про великі міста, які здатні впливати на суспільні настрої, а столиця традиційно залишається ключовою мішенню Кремля.

«Міста обрали не випадково — це майже міста-мільйонники або мільйонники. Тобто ті міста, які можуть формувати суспільну думку. Столиця — само собою», — пояснив експерт.

Водночас, на його думку, окупанти не були зосереджені на конкретних цілях, а намагалися завдати якомога більшої шкоди цивільним.

«Били, скажімо так, куди попало. Особливо цілі, як я розумію, не вибирали. Завдання було якомога більше зруйнувати, якомога більше досягти жертв серед цивільного населення», — сказав Жданов.

Експерт зауважив, що українців рятує те, що люди вже навчилися реагувати на повітряні загрози та ховатися. Однак кількість жертв все одно залишається значною.

«По Києву чотири загиблих, по Дніпру 16 і більше півсотні поранених. Це багато, це дуже багато», — наголосив він.

Ракетний удар 2 червня: чим особливий

На думку Жданова, цей обстріл показав, що російська армія змінює тактику та намагається вчитися. За його словами, РФ застосувала три чіткі хвилі ударів, розтягнувши атаку майже на п’ять годин.

«Росіяни починають вчитися. Ми бачимо три чіткі хвилі, розтягнуті до п’яти годин, і три чіткі хвилі ракетного обстрілу», — пояснив він.

Головною особливістю атаки, каже експерт, стало одночасне застосування кількох типів озброєння — «Шахедів», крилатих ракет і балістики.

«Вони намагаються сумістити три в одному — „Шахеди“, крилаті ракети і балістику. І все це сходиться в одній точці. Коли „Шахеди“ атакують, прилітають крилаті ракети, і в цей же час залітає балістика», — сказав Жданов.

Саме така тактика, пояснив він, дозволяє ворогу перевантажувати українську систему ППО.

«Це фактично проламує нашу протиповітряну оборону. А ще її виснажує, тому що кількість „Шахедів“ і крилатих ракет доволі велика», — каже експерт.

Чому ракети РФ досягали цілей

Жданов вважає, що одна з головних причин — нестача ракет до систем Patriot, які можуть збивати балістичні цілі.

«Балістику я не беру, тому що у нас обмаль ракет. Вони це прекрасно знають, що США нам не дають. Партнери теж не поспішають поповнювати запаси ракет PAC-3. Тому вони їх і застосовують», — зазначив він.

Експерт також розкритикував відсутність в Україні власного виробництва протиракет.

«На жаль, збивати, може бути нічим. Треба було думати про власний ракетний комплекс або хоча б про ліцензію на виробництво ракет PAC-3. Іспанія має таку ліцензію, Японія має, а ми — ні», — пояснив Жданов, відповідаючи на питання, чим Україна зможе відбиватися у разі дефіциту ракет.

Він також звернув увагу на проблеми з перехопленням балістики. За словами експерта, частина систем працює за принципом безконтактного ураження, що не завжди є достатньо ефективним.

«Максимальний коефіцієнт збиття десь 30%. Тобто на одну балістичну треба три протиракети. Але якщо комплекс ще встигне відпрацювати трьома ракетами по одній балістиці — це фактично нереально», — сказав він.

При цьому перша хвиля атаки, зазначив Жданов, виявилася менш успішною для росіян завдяки роботі української авіації.

«У першій хвилі „Шахеди“ і балістика атакували без крилатих ракет, тому що спрацювала наша авіація. Усі „Калібри“ навіть не долетіли до Київської області — були збиті», — наголосив експерт.

Втім, друга хвиля вже частково прорвала оборону.

«Другу хвилю ракет трохи позбивали, але вона вже пройшла», — пояснив Жданов.

Найважчою, за його словами, стала третя хвиля.

Як часто можуть повторюватися такі удари

Жданов попередив, що Росія теоретично здатна завдавати подібних ударів регулярно — приблизно раз на тиждень упродовж кількох місяців.

«Якщо брати по кількості ракет, то Російська Федерація так може кожен тиждень протягом декількох місяців нас таким чином кошмарити», — каже він.

За словами експерта, санкції поки не заважають Росії виробляти великі обсяги озброєння.

«Наша розвідка казала, що до 100 ракет різного типу щомісяця виробляє Російська Федерація», — сказав Жданов.

Водночас існують три фактори, які впливають на можливість проведення таких масованих атак — кількість підготовлених екіпажів, технічний стан літаків та фізичний стан пілотів.

За словами експерта, у РФ є проблеми з екіпажами стратегічної авіації.

«Вони вдень запускають Ту-95 — це ж тренування екіпажів. Раз тренують, значить, не вистачає екіпажів, треба готувати нових. На Ту-160 взагалі дуже складна підготовка пілотів», — пояснив Жданов.

Водночас екіпажам потрібен час на відпочинок.

«Пілоту треба і відпочити, і морально-психологічний стан покращити. Це дуже складна система підготовки до бойового застосування», — додав він.

Ще одна проблема РФ — технічний стан літаків.

«Ту-95 вже по 4–6 ракет на борт не беруть, хоча штатно мають брати до 10. Двигуни не тягнуть. Ту-160 — дуже прожерлива машина, там керосин буквально „лиється у повітря“, — каже експерт.

Як врятуватися під час нічних атак

Після трагедії у Києві, де жінка, яка вела дітей, загинула біля входу до укриття під час балістичної атаки, Жданов закликав українців не вимикати застосунок повітряної тривоги навіть уночі.

«Треба не вимикати додаток повітряної тривоги, щоб він працював як будильник. Тут треба вибирати — або безперервний сон, або безпека», — наголосив він.

Якщо людина прокинулася вже від вибухів, експерт радить не вибігати одразу з дому, а спершу оцінити ситуацію.

За його словами, інформацію про напрямок ракет можна відстежувати у Telegram-каналах, а на перший час краще скористатися правилом двох стін.

«Можна на якийсь час укритися у більш безпечному місці, навіть правило двох стін застосувати. А вже між ракетними хвилями бігти в бомбосховище, а не тоді, коли літають ракети і рвуться навколо», — пояснив Жданов.

Експерт припустив, що трагедія у Києві могла статися через паніку та спробу матері якомога швидше врятувати дітей.

«Я розумію, що вона, мабуть, найбільше хвилювалася про дітей. Але в екстрених ситуаціях важливо зберігати холодний розум і розрахунок», — каже він.

