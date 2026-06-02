Марина Боржемська показала рідкісне фото з підрослими дітьми від Узелкова й розчулила зізнанням

Марина Боржемська

Українська фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилася теплим родинним контентом з нагоди Всесвітнього дня батьків.

У своєму фотоблогу знаменитість опублікувала рідкісне фото з дітьми від покійного боксера В'ячеслава Узелкова — 17-річним Робертом та 13-річною Олівією. Підлітки не надто полюбляють публічність, тому їхні появи в фотоблогу мами трапляються нечасто. На знімку Боржемська ніжно обіймає сина та доньку й не приховує гордості за них.

Втім, з нагоди такого особливого дня тренерка присвятила допис не лише своїм дітям. Марина також показала світлини з власними батьками. На одному з кадрів вона позувала поруч із батьком удома, а на іншому — проводила час із мамою на природі. Та обидва родинні фото однаково зачаровують атмосферою їхньою сімейної ідилії.

Марина Боржемська з дітьми

Марина Боржемська з батьками

«З Всесвітнім днем батьків. Пишаюсь бути вашою мамою й донькою своїх батьків», — лаконічно, але щиро написала Боржемська.

Шанувальники своєю чергою засипали спортсменку компліментами та вкотре зазначили, що її тато неабияк схожий на легендарного актора Роберта де Ніро.

Нагадаємо, Марина Боржемська виховує двох дітей від шлюбу з боксером В'ячеславом Узелковим. Після скандального розлучення саме вона взяла на себе основну турботу про Роберта та Олівію, а нині час від часу ділиться з прихильниками родинними моментами.

