Аліна Гросу після хрещення сина викликала резонанс через "московського попа": у команді відреагували

Аліна Гросу на хрещенні сина / © пресслужба Аліни Гросу

Українська співачка Аліна Гросу вперше прокоментувала палку дискусію, яка розгорілася у Мережі після хрещення її маленького сина Марка-Габріеля.

Резонанс виник після того, як журналістка Соня Кошкіна звернула увагу, що обряд відбувався у Свято-Духівському кафедральному соборі у Чернівцях. Зокрема, на церемонії її здивувала присутність митрополита Мелетія, ім’я якого раніше неодноразово фігурувало в публічних дискусіях щодо можливих зв’язків із Росією. Ба більше, свого часу медіа та СБУ звернули увагу на російське громадянство священника, через що Володимир Зеленський позбавив його українського ще 2023 року.

Це обурило журналістку, тож вона засудила такий публічний прояв і навіть звернулася до куми Гросу — співачки Ірини Білик — із запитанням: «У вас точно все окей з критичністю сприйняття дійсності?». Утім, цікаво, що сам священнослужитель, якого Кошкіна називає «московським попом», раніше відкидав усі звинувачення та заперечував будь-які контакти з РФ.

Після хвилі обговорень команда Гросу надала офіційний коментар для Telegraf. Представниця артистки пояснила, що вибір храму був пов’язаний винятково з родинними традиціями. Саме в цьому соборі майже 30 років тому хрестили й саму Аліну, а згодом там проходили хрестини її молодшого брата, двоюрідних родичів та їхніх дітей.

За словами представниці співачки, родина керувалася особистою історією та особливим зв’язком із місцем, а не діяльністю конкретних священнослужителів.

«Для родини це сімейна традиція, тому було ухвалено рішення хрестити Марка саме в цьому храмі. Це рішення було пов’язане насамперед із сімейною історією та самим місцем, а не з конкретним священнослужителем», — наголосила представниця артистки.

Аліна Гросу з сином і кумою Іриною Білик / © пресслужба Аліни Гросу

У команді Гросу також заявили, що співачка не була обізнана з інформацією, яку раніше публічно озвучувала Кошкіна щодо митрополита Мелетія та суперечок навколо собору. Там додали, що більшість людей під час вибору храму «керуються власною вірою, сімейними традиціями та звичаями», а не церковними юрисдикціями чи біографіями духовенства.

Крім того, представниця артистки звернула увагу на те, що собор продовжує офіційно функціонувати. На її думку, якщо до діяльності храму або його представників існують серйозні претензії, оцінку цьому мають надавати відповідні державні органи.

