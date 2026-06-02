Ідеальні смажені пиріжки без дріжджів за 20 хвилин: простий рецепт повітряного тіста
Якщо немає часу чекати, поки підійде дріжджове тісто, приготуйте ці ніжні та повітряні пиріжки без дріжджів.
Тісто замішується всього за кілька хвилин, а готові пиріжки виходять м’якими всередині та з апетитною золотистою скоринкою зовні.
Інгредієнти
- пшеничне борошно
- 250 г
- кефір
- 240 мл
- сода
- 1 ч. ложка
- сіль
- ½ ч. ложки
- цукор
- 1 ст. ложка
- картопляне пюре
- 400 г
- моцарела
- 100 г
- чорний мелений перець
- дрібка
- петрушка або кріп
- пучок (за бажанням)
- сушений часник
- ¼ ч. ложки (за бажанням)
- олія
- для смаження
Процес приготування:
У великій мисці змішайте борошно, соду, сіль і цукор. Влийте кефір та швидко перемішайте ложкою. Замісіть м’яке еластичне тісто. Якщо воно надто липне до рук, додайте трохи борошна. Важливо не переборщити, щоб пиріжки залишилися ніжними.
Змішайте охолоджене картопляне пюре з натертим сиром. Додайте перець, зелень і сушений часник. Добре перемішайте до однорідності. Розділіть тісто на 8 однакових частин.
Кожен шматочок розкачайте в круглий корж. У центр викладіть порцію начинки. Щільно защипніть краї та сформуйте пиріжок. Злегка приплескайте його долонею.
У глибокій сковороді розігрійте шар олії приблизно 2-3 см завтовшки. Обсмажуйте пиріжки на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку до рум’яної золотистої скоринки.
Готові пиріжки викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії. Подавайте теплими зі сметаною, свіжими овочами або улюбленим соусом.
Таке тісто чудово поєднується не лише з картопляною начинкою. Для пиріжків також можна використовувати тушковану капусту, м’ясний фарш, сир із зеленню, яблука, вишні або густе варення.