Зберігаючи правду про війну: ПУМБ та Ліберови презентували благодійний тираж книги «Очі війни»

29 травня в Києві відбулася презентація фотокниги військових фотографів Костянтина та Влади Ліберових «Очі війни», виданої за підтримки ПУМБ. Захід об’єднав журналістів, військових, представників культурних інституцій, волонтерських організацій та громадських ініціатив, які першими ознайомилися з виданням і поспілкувалися з його авторами.

У теплій камерній атмосфері Костянтин і Влада поділилися історією створення книги та власним досвідом роботи поруч із героями своїх світлин. До фотоальбому увійшло 280 фотографій, зроблених упродовж 2022–2025 років. Кожен кадр розповідає про біль і мужність, втрати та надію українців, які щодня стикаються з реальністю війни.

Разом з авторами гості пройшли сторінками книги, занурюючись у події, відображені в її тематичних розділах: «Боротьба. Військові», «Да Вінчі», «Нова війна», «Полон», «Боротьба. Цивільні» та «Надія».

«Це дуже складний досвід. На цих фото — речі, яких не повинно існувати в нормальному житті. Але вони існують. Тому ми маємо дивитися в очі війні, витримувати її погляд і розповідати про побачене світові та наступним поколінням, щоб це ніколи не повторилося», — зазначила Влада Ліберова.

Символічним місцем для презентації стала Національна бібліотека імені Ярослава Мудрого — простір, який зберігає історичну пам’ять багатьох поколінь українців. Незадовго до заходу будівля бібліотеки зазнала пошкоджень унаслідок ворожого обстрілу. Саме тому презентація «Очей війни» тут набула особливого змісту, ставши нагадуванням про те, що правда сьогодні також потребує захисту.

ПУМБ підтримав видання благодійного накладу книги тиражем 500 примірників. Їх передадуть українським бібліотекам, медіа, дипломатичним установам та організаціям, які працюють над збереженням історичної пам’яті.

Під час презентації примірники книги отримали VeteranHub, «Ветеранка», «Госпітальєри», «Землячки», «Агенти крові», «Солом’янські котики», центри Superhumans та «Неопалимі», Центр стратегічних комунікацій Stratcom Ukraine, KSE Офіс ветеранів, Центр крові ЗСУ, фонд «Серце Азовсталі», Azov One, Фонд Сергія Притули, підрозділи ЗСУ та ГУР, Академія СБУ, «Культурні сили України», а також провідні українські бібліотеки та заклади вищої освіти.

Автори книги та представники ПУМБ подякували гостям за підтримку та готовність допомагати зберігати правду про війну.

«Для нас важливо, щоб історії людей, зафіксовані в книзі „Очі війни“, не лише зберігалися, а й передавалися майбутнім поколінням. Саме тому ми передаємо примірники видання до бібліотек і партнерських організацій. Ми переконані, що ця книга є не лише мистецьким проєктом, а й важливим елементом сучасного архіву пам’яті України», — наголосила керівниця соціальних проєктів ПУМБ Тетяна Колесник.

Захід завершився на світлій ноті — так само, як і сама книга, останній розділ якої має назву «Надія». Автори підписали примірники для гостей, а присутність їхнього маленького сина Ноя стала символом віри в майбутнє та життя, яке неодмінно перемагає.

Про книгу

«Очі війни» — документальний фотоальбом військових фотографів Костянтина та Влади Ліберових, створений за підтримки ПУМБ. У 2026 році видання було представлено міжнародній аудиторії на London Book Fair.

До книги увійшли 280 фотографій, зроблених у 2022–2025 роках на лінії фронту, в прифронтових регіонах і тилових містах України. Через об’єктив камери автори фіксують справжню історію війни, демонструючи силу, біль, гідність та незламність українців.

Розділи «Боротьба. Військові», «Да Вінчі», «Нова війна», «Полон», «Боротьба. Цивільні» та «Надія» стали своєрідним осмисленням пережитого досвіду та реалій воєнного часу.

За словами авторів, ідея книги народилася з усвідомлення того, що війна поступово зникає з інформаційного порядку денного світу, хоча продовжує залишатися частиною життя мільйонів людей.

«Назва „Очі війни“ має особистий сенс. Вона не про нас. Не ми є очима війни. Ми відчули, що сама війна має свої очі й дивиться на глядача. Через наші фотографії вона ніби говорить: я існую, побач мене», — розповідають Костянтин та Влада Ліберови.

У вільному продажу книга з’явиться на початку літа, а наразі вже доступне передзамовлення.

