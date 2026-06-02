Вдова Табачника Нєдєльська за приголомшливу суму продає маєток в центрі Києва: вигляд будинку зсередини
Співачка Тетяна Нєдєльська вирішила позбутися розкішного будинку в престижному районі столиці.
Вдова українського акордеоніста та політика Яна Табачника — співачка Тетяна Нєдєльська — за приголомшливу суму продає будинок в центрі Києва.
Про це повідомляє «ЖВЛ представляє». Зазначається, що Тетяна Нєдєльська є власницею маєтку площею 1400 квадратних метрів. Розкішний будинок розташований в Печерському районі столиці. Проте журналісти з’ясували, що Тетяна Нєдєльська вирішила його продати за приголомшливу суму, а саме майже 10 мільйонів доларів.
У «ЖВЛ представляє» також показали фото маєтку, в тому числі й зсередини. Зовні будинок має світлий фасад, колони та класичну інфраструктуру. А от всередині на стелях є ліпнина, безліч антикварних меблів, масивні дерев’яні елементи та вишукані оздоблення.
До речі, Табачник та Нєдєльська свого часу також побудували басейн із сауною, домашній кінотеатр, камінну залу, приміщення для персоналу та гараж.
Зазначимо, Тетяна Нєдєльська прожила в шлюбі з Яном Табачником 18 років. Разом вони виховували трьох дітей. 2023 року Ян Табачник помер від раку легень.
