Бреда Пітта заскочили на романтичному побаченні в Парижі з молодшою 26 років обраницею

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Реклама

Голлівудського актора Бреда Пітта заскочили на романтичному побаченні з молодшою на 26 років обраницею, віцепрезиденткою ювелірного бренду Інес де Рамон.

Парочка саме прогулювалась в Парижі, коли їх запримітили папараці. Видання Hola! пише, що актор та його супутниця провели доволі активний вечір разом. Зокрема, вони побували на концерті американського рок-гурту Red Hot Chili Peppers.

На цьому їхній вечір не завершився. Після концерту Бред Пітт та Інес де Рамон вирушили на зустріч із друзями. Папараці заскочили їх у компанії американського режисера Девіда Фінчера та його дружини. До речі, зараз актор та кіномитець працюють разом над комедійним фільмом «Пригоди Кліффа Бута».

Реклама

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

У такому складі вони повечеряли. До речі, компанія не квапилась розходитися, оскільки затрималась до опівночі.

Зазначимо, Бред Пітт та Інес де Рамон розсекретили свої стосунки наприкінці 2022 року. Спочатку парочка трималась подалі від публіки. Проте з часом актор все частіше став з’являтися в компанії коханої на світських заходах. Подейкують, що закохані навіть замислюються над тим, аби узаконити стосунки.

Нагадаємо, нещодавно 17-річний син Бреда Пітта від колишньої дружини, американської акторки Анджеліни Джолі, вперше за тривалий час з’явився на публіці. Нокс здивував незвичним образом та пофарбованим у яскравий колір волоссям.

Новини партнерів