Російський диктатор Володимир Путін стикається з дедалі більшими проблемами через затяжну війну проти України, економічні труднощі та зростання невдоволення всередині Росії.

На цьому тлі він приділяє все більше уваги власній безпеці, пише французьке видання Le Monde.

Показовим став візит Путіна до Астани наприкінці травня. Для його пересування містом залучили кортеж із 20 автомобілів, 14 мотоциклів і гелікоптер спостереження. За даними видання, такі заходи можуть свідчити про побоювання Кремля щодо можливих атак українських безпілотників.

Останніми місяцями українські дрони регулярно атакують військові аеродроми, оборонні підприємства, нафтопереробні заводи та інші об’єкти на території Росії. Окремою проблемою для окупантів стали удари по логістичних маршрутах на захоплених територіях півдня України.

Видання зазначає, що ситуація на фронті також не відповідає заявам Кремля про успіхи. За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), темпи просування російських військ під час весняно-літнього наступу 2026 року суттєво сповільнилися.

Водночас дедалі частіше лунає критика війни навіть серед представників російського провладного середовища. Зокрема, пов’язаний із Кремлем політолог Василь Кашин поставив під сумнів доцільність витрачання ресурсів на нескінченні наступальні операції без досягнення стратегічних результатів.

Журналісти також звертають увагу на зростання напруженості всередині російських еліт. За даними розслідувачів Important Stories, у Кремлі існує невдоволення роботою силових структур після низки ліквідацій російських військових високого рангу, які пов’язують з діяльністю українських спецслужб.

Експерти зазначають, що Путін опинився в ситуації, коли не може ані досягти заявлених цілей війни, ані вийти з неї без політичних втрат. Водночас економічна ситуація в Росії погіршується: зростає інфляція, посилюється дефіцит кадрів, а бюджетний дефіцит уже перевищує заплановані показники.

Попри це аналітики не вважають зміну влади в Росії неминучою. На їхню думку, Кремль зберігає контроль над політичними елітами, а російське суспільство продовжує адаптуватися до погіршення умов життя.

Раніше видання The Washington Post писало, що війна Росії проти України, розпочата Володимиром Путіним як «спеціальна військова операція» з метою швидкого знищення української державності, на п’ятому році зайшла у стан, який низка аналітиків описує як стратегічний «цугцванг», коли будь-який подальший крок лише погіршує становище.

До слова, згідно з матеріалом The Telegraph, атаки дронів на Москву та економічна стагнація руйнують ілюзію спокійного життя в Росії. Аналітики вважають, що Кремль наближається до доленосного вибору: або завершувати війну, або переводити країну на воєнні рейки «сталінського типу».

Водночас економіка РФ демонструє суттєве сповільнення. Головними причинами є високі кредитні ставки, західні санкції та удари українських дронів по НПЗ і портах, які вивели з ладу чверть нафтопереробних потужностей. Представники російського бізнесу та еліт переконані, що єдиним дієвим способом врятувати економіку є завершення війни проти України. Експерти прогнозують РФ тривалу стагнацію, вихід з якої можливий лише за умови потужного зовнішнього поштовху, зокрема послаблення санкцій.

