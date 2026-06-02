Покладіть це біля вікна у червні: павуки можуть оминати ваш дім

Лимони можуть стати простим природним засобом для захисту оселі від павуків улітку. Експерти радять використовувати цитрусові біля вікон саме від червня, коли через теплу погоду люди частіше провітрюють приміщення та залишають вікна відчиненими.

Про це повідомило видання Express.

У літні місяці до будинків і квартир нерідко проникають різні шкідники. Серед них — павуки, які можуть непомітно потрапляти всередину через відчинені вікна та двері. Експерти підкреслюють, що існують способи зменшити ймовірність їхньої появи без використання хімічних засобів.

Одним із таких методів фахівці називають використання лимонів. Для цього достатньо покласти свіжий лимон або його шкірку на підвіконня поруч із відчиненим вікном. Також можна скористатися свічками чи спреями з лимонним ароматом, щоб запах поширювався по кімнаті.

Експерти пояснюють, що павуки значною мірою покладаються на нюх під час пошуку їжі та орієнтації у просторі. Сильний цитрусовий аромат може порушувати роботу їхніх органів чуття, через що вони уникають місць, де відчувається запах лимона.

Саме тому запах лимона та інших цитрусових вважається одним із природних способів відлякування павуків. Такий метод може бути особливо корисним у спекотну погоду, коли вікна в оселі часто залишаються відчиненими протягом дня.

