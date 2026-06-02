Путін готує новий удар: експерт назвав два небезпечні сценарії

Атаки РФ по Україні. / © ТСН.ua

Реклама

Війська країни-агресорки Росії не відмовляться від терору, а тому можуть посилити атаки. Існує два ймовірні сценарії ударів по Україні.

Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко у коментарі «РБК.Україна».

Експерт акцентує на тому, що Кремль не може реалізувати стратегічні цілі на фронті. Окупанти не лише зазнають великих втрат. Ще й зростають удари по їхній логістиці. Через це, вважає Мусієнко, «фюрер» РФ Володимир Путін намагається створити «картинку перемоги» для власного населення.

Реклама

«Путін шукає щось, що йому створить для російської аудиторії та для світу якусь картинку сили, що він контролює ситуацію. Іншого шляху, окрім терористичних злочинів, окрім ось цих актів терору проти цивільного населення в нього просто немає», — сказав експерт.

За словами Мусієнка, існує два можливі варіанти розвитку подій щодо обстрілів РФ. Перший передбачає те, що влутку росіяни можуть спробувати створити проблеми в енергетиці під час пікового навантаження.

Інший сценарій передбачає те, що Росія буде накопичувати ракети до осені. Окупанти можуть взяти певну паузу, аби назбирати ракети і дрони, щоб спробувати зірвати початок опалювального сезону у вересні. Втім, паузи без атак не буде, вважає Мусієнко. Окупанти просто можуть застосовувати менше балістики, а більше БпЛА.

«І на осінь, якщо ми говоримо про можливість відновлення восени реального переговорного процесу, це, звичайно, може посилитися», — підсумував Олександр Мусієнко.

Реклама

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов висловив думку про те, що удари по Києву стануть жорсткішими. З його слів, атаки вирізнятимуться більшою кількістю ракет, які окупанти здатні застосувати за один обстріл. Таким чином Москва буде більше орієнтуватися на терор проти цивільного населення.

Зауважимо, що під час атаки по Києву 2 червня росіяни запустили вісім гіперзвукових ракет «Циркон». Авіаційний експерт Валерій Романенко наголосив, що ворог суттєво збільшив випуск цього озброєння. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на 15 квітня арсенал таких ракет становить близько 230 одиниць.

Новини партнерів