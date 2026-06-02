10 продуктів, які можуть зробити волосся сильнішим і блискучішим

Стан волосся залежить не лише від шампунів, масок чи погодних умов. Фахівці з харчування наголошують: важливу роль відіграє і раціон. Саме з їжі організм отримує поживні речовини, які підтримують роботу волосяних фолікулів та нормальний ріст волосся.

Про це повідомило видання martha stewart.

Дієтологиня Медичного центру Векснера Університету штату Огайо Кейсі Ваврек пояснює, що для підтримання здоров’я волосся, шкіри та нігтів організму потрібне повноцінне харчування з достатньою кількістю калорій, білка, корисних жирів та інших поживних речовин. Її колега Дженніфер Роулінгс додає, що важливу роль може відігравати протизапальна дієта з високим вмістом білка.

Фахівці зазначають, що ріст волосся проходить через чотири фази: ріст (анаген), перехід (катаген), спокій (телоген) і випадіння (екзоген). За їхніми словами, вибір продуктів харчування пов’язаний із цими фазами, а деякі поживні речовини мають особливе значення для волосся.

Серед найважливіших для здоров’я волосся речовин експерти називають білок, залізо, цинк, а також вітаміни A, C, D та E. Крім того, важливу роль відіграють омега-3 жирні кислоти, вітамін B12 і фолат, які підтримують функцію клітин, кровообіг і зволоження.

Однією з ключових категорій продуктів для підтримання здоров’я волосся експерти називають жирну рибу. Лосось, тунець, сардини, скумбрія, анчоуси та оселедець містять омега-3 жирні кислоти, вітамін D, вітамін B12 і білок. За словами Роулінгс, омега-3 жирні кислоти, вітаміни групи B, а також вітаміни A, C і D сприяють здоровому росту волосся, виробленню колагену та забезпечують антиоксидантний захист.

До списку рекомендованих продуктів також увійшла яловича печінка. Вона містить залізо, вітамін А та біотин. Роулінгс зазначає, що поєднання печінки з продуктами, багатими на вітамін С, може покращити засвоєння заліза. Водночас Ваврек наголошує, що хоча біотин часто рекламують як засіб для росту волосся, його дефіцит трапляється рідко, а збалансоване харчування та усунення дефіцитів поживних речовин мають більший ефект, ніж вживання великої кількості добавок.

Ще одним продуктом у переліку стали яйця. Вони містять білок, фолат, вітамін D, вітамін B12 і залізо. За словами експертів, білок забезпечує організм амінокислотами, необхідними для вироблення кератину — структурного білка, який відіграє важливу роль у формуванні волосся.

Корисними для волосся фахівці також називають горіхи та насіння. Зокрема, насіння гарбуза та чіа містять омега-3 жирні кислоти, залізо, цинк і вітаміни групи В. До джерел корисних жирів експерти також зараховують авокадо та оливкову олію.

До переліку рекомендованих продуктів увійшли й фрукти та овочі. Цитрусові, ягоди, морква, солодка картопля та листова зелень містять вітаміни А і С. Крім того, шпинат, болгарський перець, ягоди, батат і цитрусові є джерелами заліза, цинку та фолату.

Сочевиця та квасоля також потрапили до списку продуктів, які дієтологи рекомендують для підтримання здоров’я волосся. Вони містять рослинний білок, залізо та цинк. За словами Роулінгс, дефіцит заліза є одним із найпоширеніших дефіцитів, що впливають на здоров’я волосся.

Корисними можуть бути й молочні продукти, зокрема молоко та грецький йогурт. Вони містять білок, кальцій, магній і калій. Крім того, збагачені молочні продукти є джерелом вітаміну D, який, за словами експертів, має важливе значення для підтримання фази росту волосся.

Фахівці наголошують, що випадіння або потоншення волосся може бути пов’язане з дефіцитом поживних речовин, гормональними змінами або порушеннями засвоєння. У таких випадках вони радять звернутися до лікаря для з’ясування причин та визначення подальших кроків.

