10 продуктов, которые могут сделать волосы более сильными и блестящими

Состояние волос зависит не только от шампуней, масок или погодных условий. Специалисты по питанию отмечают: важную роль играет и рацион. Именно из пищи организм получает питательные вещества, которые поддерживают работу волосяных фолликулов и нормальный рост волос.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Диетолог Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо Кейси Ваврек объясняет, что для поддержания здоровья волос, кожи и ногтей организму требуется полноценное питание с достаточным количеством калорий, белка, полезных жиров и других питательных веществ. Ее коллега Дженнифер Роулингс добавляет, что важную роль может играть противовоспалительная диета с высоким содержанием белка.

Специалисты отмечают, что рост волос проходит через четыре фазы: рост (анаген), переход (катаген), покой (телоген) и выпадение (экзоген). По их словам, выбор продуктов питания связан с этими фазами, а некоторые питательные вещества имеют особое значение для волос.

Среди важнейших для здоровья волос веществ эксперты называют белок, железо, цинк, а также витамины A, C, D и E. Кроме того, важную роль играют омега-3 жирные кислоты, витамин B12 и фолат, которые поддерживают функцию клеток, кровообращение и увлажнение.

Одной из ключевых категорий продуктов для поддержания здоровья волос эксперты называют жирную рыбу. Лосось, тунец, сардины, скумбрия, анчоусы и сельдь содержат омега-3 жирные кислоты, витамин D, витамин B12 и белок. По словам Роулингс, омега-3 жирные кислоты, витамины группы B, а также витамины A, C и D способствуют здоровому росту волос, выработке коллагена и обеспечивают антиоксидантную защиту.

В список рекомендованных продуктов также вошла говяжья печень. Она содержит железо, витамин А и биотин. Роулингс отмечает, что сочетание печени с продуктами, богатыми витамином С, может улучшить усвоение железа. В то же время Ваврек отмечает, что хотя биотин часто рекламируют как средство для роста волос, его дефицит случается редко, а сбалансированное питание и устранение дефицитов питательных веществ имеют больший эффект, чем употребление большого количества добавок.

Еще одним продуктом в перечне стали яйца. Они содержат белок, фолат, витамин D, витамин B12 и железо. По словам экспертов, белок обеспечивает организм аминокислотами, необходимыми для выработки кератина — структурного белка, который играет важную роль в формировании волос.

Полезными для волос специалисты также называют орехи и семена. В частности, семена тыквы и чиа содержат омега-3 жирные кислоты, железо, цинк и витамины группы В. К источникам полезных жиров эксперты также причисляют авокадо и оливковое масло.

В перечень рекомендованных продуктов вошли и фрукты и овощи. Цитрусовые, ягоды, морковь, сладкий картофель и листовая зелень содержат витамины А и С. Кроме того, шпинат, болгарский перец, ягоды, батат и цитрусовые являются источниками железа, цинка и фолата.

Чечевица и фасоль также попали в список продуктов, которые диетологи рекомендуют для поддержания здоровья волос. Они содержат растительный белок, железо и цинк. По словам Роулингс, дефицит железа является одним из самых распространенных дефицитов, влияющих на здоровье волос.

Полезными могут быть и молочные продукты, в частности молоко и греческий йогурт. Они содержат белок, кальций, магний и калий. Кроме того, обогащенные молочные продукты являются источником витамина D, который, по словам экспертов, имеет важное значение для поддержания фазы роста волос.

Специалисты отмечают, что выпадение или истончение волос может быть связано с дефицитом питательных веществ, гормональными изменениями или нарушениями усвоения. В таких случаях они советуют обратиться к врачу для выяснения причин и определения дальнейших шагов.

