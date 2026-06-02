Остапчук після виїзду з України оселився у Канаді: його дружина показала новий дім і назвала ціни

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука — блогерка Катерина — показала, де вони зараз живуть після переїзду до Канади з України.

Так, подружжя разом із однорічним сином Тимофієм тимчасово оселилося в орендованій квартирі в Монреалі, поки підшуковує більш комфортне житло для тривалого проживання. У своєму Telegram-каналі Катерина провела невеликий румтур новою оселею. Квартира вирізняється світлим сучасним інтер’єром: кухня обладнана білими меблями, обіднім столом із мармуровим покриттям та всією необхідною технікою. З вікон відкривається панорамний краєвид на місто.

Також дружина шоумена показала спальню зі стриманим дизайном, великим ліжком і балконом, з якого можна милуватися міськими пейзажами. За її словами, після переїзду родина вже встигла закупитися продуктами. Перший похід до супермаркету коштував їй близько п’ять тисяч гривень у перерахунку на українську валюту.

Окремо вона поділилася, що у Канаді орендувати будинок на місяць можна в середньому за 128 тис. грн. Щоправда, за словами Катерини, ситуація ускладнюється тим, що це ціна з урахуванням відсутності меблів в оселі.

Будинок Володимира Остапчука та його родини у Канаді / © Telegram-канал Катерини Остапчук

Втім, у нинішній квартирі Остапчуки затримуватися надовго не планують. Катерина зізналася, що найближчим часом вони орендують автомобіль і почнуть активно шукати постійне житло. Ідеальним варіантом для сім’ї вона називає окремий будинок, а не квартиру, через особливі примхи чоловіка.

«З тим, як Вова переймається через сусідів, щоб, не дай Боже, нікому не заважати й навіть чашку на стіл ставити тихо, я в квартирі довго не витримаю», — пожартувала Катерина.

Водночас після такої нетривалої адаптації дружина Остапчука ділиться, що їй «поки все дуже подобається», а тамтешню їжу вона називає «дуже смачною». Порівнюючи ціни з Україною, на думку блогерки, вони не надто відрізняються, а в дечому вона вбачає навіть економію.

Нагадаємо, про намір переїхати до Канади дружина ведучого повідомляла ще навесні. За її словами, сім’я наважувалася на такий крок близько року, а останньою краплею стала російська атака, внаслідок чого був пошкоджений будинок під Києвом, який володів шоумен і його ексдружина Христина Горняк.

Також Катерина розповідала, що Володимир має статус резидента Канади, підтвердив освіту за місцевими вимогами та отримав канадське водійське посвідчення. Тож це спрощує процес адаптації родини та відкриває можливості для подальшого оформлення необхідних документів для неї та маленького Тимофія.

