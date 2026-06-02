Молоко замість дорогих засобів: як його використовують для захисту рослин

Молоко, яке зазвичай асоціюється з харчуванням, може стати корисним засобом і для догляду за рослинами. Досвідчені садівники та фахівці з городництва зазначають, що цей продукт здатен не лише забезпечити рослини додатковими поживними речовинами, а й допомогти у боротьбі зі шкідниками та деякими грибковими захворюваннями.

Про це повідомило видання martha stewart.

За словами досвідченої садівниці та власниці ферми в штаті Мен Емілі Скотт, молоко містить кальцій, який відіграє важливу роль у формуванні клітинної структури рослин. Крім того, у ньому є невеликі кількості азоту та вітамінів групи B, тому розведене молоко може виконувати функцію натурального добрива з м’якою дією.

Особливо часто такий спосіб застосовують для овочевих культур, але користь від нього можуть отримати й кімнатні рослини. Для обробки підходить не лише коров’яче молоко — подібні властивості мають також козяче та овече.

Окрему увагу фахівці звертають на боротьбу з борошнистою росою. Це грибкове захворювання проявляється білим нальотом на листі та може серйозно послаблювати рослини, обмежуючи доступ сонячного світла і порушуючи процес фотосинтезу. У результаті листя жовтіє, скручується та може передчасно опадати, що негативно впливає на врожайність.

Емілі Скотт зазначає, що розведений молочний розчин може бути безпечним способом стримування борошнистої роси. За її словами, білки, які містяться в молоці, під впливом сонячного світла створюють тимчасовий антисептичний ефект, що допомагає знищувати спори грибка, не пошкоджуючи саму рослину.

Ще одна перевага молока — його потенційна здатність відлякувати деяких шкідників. Зокрема, йдеться про попелицю, яка живиться соком рослин і може спричиняти пожовтіння листя, затримку росту та інші пошкодження. Також молочні суміші використовують проти павутинного кліща. За словами експертів, жири, що містяться в молоці, впливають на м’якотілих шкідників під час контакту, а молочні цукри можуть діяти як додатковий стримувальний фактор.

Молоко може бути корисним і для ґрунту. Воно містить кальцій, білки та природні цукри, які підтримують активність корисних мікроорганізмів. Саме ці мікроби допомагають розщеплювати поживні речовини та створювати більш сприятливі умови для розвитку кореневої системи рослин.

Для підживлення рослин і покращення стану ґрунту спеціалісти рекомендують змішувати молоко з водою у співвідношенні 50 на 50. Якщо ж метою є профілактика шкідників або грибкових захворювань, радять використовувати одну частину молока на дев’ять частин води.

Готовий розчин потрібно перелити в обприскувач і рівномірно нанести на всю рослину. Найкраще проводити обробку у суху сонячну погоду, щоб суміш могла висохнути та ввібратися. Повторювати процедуру рекомендується раз на сім-десять днів. Якщо сильний дощ змив розчин, його можна нанести повторно.

Водночас експерти наголошують, що молоко не варто вважати універсальним засобом. Головний садівник Epic Gardening Лорін Нільсен зауважує, що воно не є найкращим вибором для боротьби із запущеними випадками борошнистої роси. Крім того, ефект від такого засобу триває недовго — приблизно п’ять-сім днів, після чого обробку необхідно повторювати.

Фахівці також застерігають від поширених помилок. Зокрема, не рекомендується використовувати нерозведене або жирне молоко, оскільки воно може вкривати листя плівкою та перешкоджати доступу світла. Небажано обприскувати рослини ввечері або у вологу погоду, адже це може створити умови для розвитку грибкових хвороб. Якщо йдеться про кімнатні рослини, їх радять обробляти на відкритому повітрі та повертати до приміщення лише після висихання, щоб уникнути появи кислого запаху через недостатню циркуляцію повітря.

