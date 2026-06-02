ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
300
Час на прочитання
1 хв

Кенсінгтонський палац зробив важливу заяву про принцесу Уельську Кетрін

Принцеса Уельська сьогодні ввечері відвідає прийом, присвячений 125-річчю благодійної організації Cancer Research UK.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Кенсінгтонський палац оголосив, що принцеса Уельська приєднається до короля Чарльза та королеви Камілли на прийомі, присвяченому 125-річчю благодійної організації Cancer Research UK.

Принцеса Кетрін буде присутня на сьогоднішньому прийомі в Сент-Джеймському палаці, присвяченому роботі цієї організації.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Прийом відвідають також герцог та герцогиня Глостерські. Ювілейний захід, організований королем як покровителем організації Cancer Research UK, підкреслить внесок благодійної організації та продемонструє роботу дослідників, лікарів, волонтерів та партнерів, які роблять свій внесок у профілактику, діагностику та лікування раку.

Нагадаємо, на початку 2024 року у принцеси Уельської діагностували невстановлену форму раку після серйозної операції на черевній порожнині. Того ж року рак знайшли і у короля Чарльза, з яким монарх досі бореться.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Раніше ми писали про шістьох принцес, які розповіли про проблеми зі здоров'ям.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
300
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie