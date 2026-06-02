Кенсінгтонський палац зробив важливу заяву про принцесу Уельську Кетрін

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Кенсінгтонський палац оголосив, що принцеса Уельська приєднається до короля Чарльза та королеви Камілли на прийомі, присвяченому 125-річчю благодійної організації Cancer Research UK.

Принцеса Кетрін буде присутня на сьогоднішньому прийомі в Сент-Джеймському палаці, присвяченому роботі цієї організації.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Прийом відвідають також герцог та герцогиня Глостерські. Ювілейний захід, організований королем як покровителем організації Cancer Research UK, підкреслить внесок благодійної організації та продемонструє роботу дослідників, лікарів, волонтерів та партнерів, які роблять свій внесок у профілактику, діагностику та лікування раку.

Нагадаємо, на початку 2024 року у принцеси Уельської діагностували невстановлену форму раку після серйозної операції на черевній порожнині. Того ж року рак знайшли і у короля Чарльза, з яким монарх досі бореться.

Король Чарльз / © Associated Press

