Діта фон Тіз скопіювала культовий образ Мерілін Монро для святкування в Музеї кіноакадемії

Діта фон Тіз / © Getty Images

Реклама

1 червня 2026 року відбулася особлива подія — виповнилося 100 років від дня народження однієї із найвідоміших жінок у світі — голлівудської акторки Мерілін Монро. З цього приводу у США відбулося святкування в Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі.

Серед гостей заходу з’явился вже сучасна легенда — Діта фон Тіз — виконавиця бурлеск-шоу. Вона прийшла на подію у обтислій рожевій сукні на тонких бретельках та з драпуванням на ліфі.

Діта фон Тіз / © Getty Images

Образ Діта доповнила червоним манікюром і помадою, своїм фірмовим укладанням та гламурними коштовностями з каміннями. Цей образ зірки став відсиланням до культового образу Мерілін Монро з фільму.

Реклама

Новини партнерів