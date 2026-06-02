Кількість жертв удару РФ по Дніпру вчергове зросла: деталі

Удар РФ по Дніпру

Реклама

Кількість жертв російського удару по Дніпру вчергове зросла. РФ вбила 15 людей.

Про це повідомляє керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«До 15 зросла кількість загиблих через російський удар по Дніпру цієї ночі», — констатував він.

Реклама

За даними посадовця, рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох жінок та чоловіка.

Кривавий удар РФ по Дніпру — останні новини

Раніше ми повідомляли, що армія РФ масовано атакувала Дніпро 2 червня. Ворог застосував дрони й ракети усіх типів. На жаль, є жертви. У місті фіксують серйозні руйнування.

Стало відомо, що кількість жертв російської атаки сягнула 12 людей. Поранення дістали 37 людей, зокрема четверо дітей. Понад 20 постраждалих перебувають у лікарнях із осколковими пораненнями, переломами та мінно-вибуховими травмами. Пошуково-рятувальна операція триває.

Серед загиблих — двоє дітей: малюк 2023 року народження та 8-річний хлопчик. «Тіло 3-річного дитини знайшли вранці, а згодом ще і сусідів — 8-річного хлопчика та його мати. З усієї родини вцілів лише старший син», — розповіла кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Реклама

Новини партнерів