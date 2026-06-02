У Дніпрі після атаки росіян — п’ятеро загиблих і 25 поранених
У Дніпрі після російської атаки зросла кількість жертв і поранених, серед постраждалих є дитина.
У Дніпрі збільшилася кількість постраждалих унаслідок російської атаки: відомо вже про п’ятьох загиблих і 25 поранених.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його даними, через удар росіян по Дніпру загинули п’ятеро людей. Ще 25 мешканців міста дістали поранення.
До лікарень госпіталізували 23 постраждалих. Серед них — 13-річна дівчинка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Троє поранених перебувають у важкому стані. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.
