Харків зазнав комбінованої атаки РФ: 10 постраждалих

Дрон / © tsn.ua

У ніч проти 2 червня російські війська здійснили комбіновану атаку на Харків, застосувавши 15 ударних безпілотників та дві ракети. Внаслідок обстрілів постраждали щонайменше 10 людей, серед яких одна дитина.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, влучання зафіксували у чотирьох районах міста — Основ'янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ'янський район. Там пошкоджені приватні будинки, адміністративні будівлі, територія дошкільного закладу та об'єкти цивільної інфраструктури.

У Слобідському районі зазнали пошкоджень багатоквартирний житловий будинок, автомобілі та мережа вуличного освітлення. У Немишлянському районі внаслідок удару пошкоджена офісна будівля та виникла пожежа. У Київському районі росіяни вдарили по території промислових підприємств.

Станом на ранок відомо про 10 постраждалих, серед яких є дитина. На місцях працюють рятувальники, медики, комунальні служби та правоохоронці.

