У Харкові пролунали удари балістикою та дронами: серед постраждалих — 11-річна дитина

У ніч проти 2 червня російські війська атакували Харків балістичними ракетами та ударними дронами. Відомо щонайменше про шістьох постраждалих у Слобідському районі, серед яких 11-річна дівчинка.

© ТСН.ua

Російські війська вночі завдали комбінованого удару по Харкову, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, спочатку було зафіксовано влучання ворожого дрона по промисловій зоні Основ’янського району. Згодом стало відомо про ще один удар у Слобідському районі.

Унаслідок обстрілу Основ’янського району виникла пожежа. Також зафіксовано влучання поблизу приватного будинку — пошкоджено житло, автомобіль та офісну будівлю. Є постраждалі, однак їхню кількість і стан на момент публікації уточнювали.

Крім того, ворог атакував місто балістичними ракетами. За уточненою інформацією, обидва удари припали на Київський район Харкова.

Також російський дрон типу "Шахед" влучив у Немишлянському районі. Внаслідок атаки загорілася офісна будівля.

Найбільше постраждав Слобідський район. Там, за даними мера, поранення отримали шестеро людей, серед яких 11-річна дівчинка.

