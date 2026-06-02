ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
1 хв

У лікарні померла 73-річна жінка: зросла кількість жертв атаки РФ на Дніпро

У лікарні померла 73-річна жінка, яка дістала поранення під час російської атаки на Дніпро. Також через обстріли постраждали мешканці Дніпра та Кам'янського.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Атака на Дніпро

Атака на Дніпро / © Олександр Ганжа

У лікарні померла 73-річна жінка, яка дістала поранення під час російської атаки на Дніпро. Загалом через обстріл постраждали кілька людей у Дніпрі та Кам'янському.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, 73-річна жінка, яка була поранена під час російського удару по Дніпру, померла в лікарні. Очільник області висловив співчуття рідним та близьким загиблої.

Наразі у Дніпрі двоє людей залишаються госпіталізованими. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Також після ворожої атаки постраждали мешканці Кам'янського. Медична допомога знадобилася 49-річній жінці та 50-річному чоловікові. Загалом у місті відомо про трьох постраждалих. Усі вони перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Крім того, внаслідок обстрілу Кам'янського опіки отримала 72-річна жінка. Її госпіталізували, а лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Нагадаємо, що раніше росіяни атакували великий обласний центр України: виникла пожежа

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
134
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie