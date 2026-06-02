У лікарні померла 73-річна жінка: зросла кількість жертв атаки РФ на Дніпро

Атака на Дніпро / © Олександр Ганжа

У лікарні померла 73-річна жінка, яка дістала поранення під час російської атаки на Дніпро. Загалом через обстріл постраждали кілька людей у Дніпрі та Кам'янському.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, 73-річна жінка, яка була поранена під час російського удару по Дніпру, померла в лікарні. Очільник області висловив співчуття рідним та близьким загиблої.

Наразі у Дніпрі двоє людей залишаються госпіталізованими. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Також після ворожої атаки постраждали мешканці Кам'янського. Медична допомога знадобилася 49-річній жінці та 50-річному чоловікові. Загалом у місті відомо про трьох постраждалих. Усі вони перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Крім того, внаслідок обстрілу Кам'янського опіки отримала 72-річна жінка. Її госпіталізували, а лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

