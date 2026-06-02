Атака на Дніпро 2 червня. / © Дніпропетровська ОВА

Вночі проти 2 червня російська армія потужно атакувала Дніпро. У місті зруйновано один із житлових будинків. Кількість жертв зросла до 11. Пошукові роботи тривають.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Вже 11 загиблих… З них двоє — діти. Тіла жінки та 8-річного хлопчика рятувальники дістали з-під руїн понівеченої ворогом чотириповерхівки у Дніпрі», — повідомив голова ОВА.

Зауважимо, що кілька годин тому під завалами цього ж будинку виявили тіло хлопчика дитини 2023 року народження.

Що відомо про потерпілих

Внаслідок російського удрау травмовано 37 осіб. Зокрема, четверо дітей. Хлопців 6 і 16 років, а також 13-річну дівчину було шпиталізовано, а 14-річна школярка буде на амбулаторному лікуванні.

Загалом у лікарнях перебуває понад 20 потерпілих. У них осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові та акубаротравми.

Атака на Дніпро — що відомо

Посеред ночі РФ атакувала житловий квартал у Дніпрі. У місті частково зруйновані двоповерховий та чотириповерховий багатоквартирні житлові будинки, підприємство, знищені гаражі та автомобілі.

Також в обласному центрі росіяни обстріляли логістичні склади одразу кількох великих компаній. За даними ДСНС, вогонь миттєво охопив величезну площу — понад десять тисяч квадратних метрів.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що росіяни вдарили по місту касетними боєприпасами, щоб вбити якомога більше цивільних. Як доказ він показав фото асфальту, який повністю побитий.

