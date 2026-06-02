Джамала на рідкісному фото показалась із чоловіком та одразу трьома підрослими синами

Артистка поділилась серією різноманітних світлин, де показала своє життя поза кадром.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Переможниця міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2016», українська співачка Джамала вперше за тривалий час показалась із чоловіком та одразу трьома синами.

У своєму Instagram артистка поділилась добіркою різноманітних знімків. Виконавиця показала своє життя поза об’єктивом камер. На одному з кадрів знаменитість постала в обіймах чоловіка Бекіра Сулейманова. Поруч із подружжям позували їхні підрослі діти — 8-річний Емір, 5-річний Селім та 2-річний Алім. Фото було зроблене під час святкування дня народження наймолодшого сина пари.

Джамала з чоловіком та синами / © instagram.com/jamalajaaa

Також Джамала опублікувала й інші світлини, на яких вона зображена щасливою та просто переповненою позитивних емоцій. Артистка показала, як у мініспідниці бігла парком, а довкола неї розлітались птахи. При цьому співачка була усміхненою та випромінювала радість.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Показала Джамала й свої б’юті-процедури. Знаменитість стежить за станом своєї шкіри, а особливо — за обличчям. А допомагають їй в цьому різноманітні маски.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Співачка також пригадала, як перевтілювалась у лідера гурту Queen Фредді Мерк’юрі. Зокрема, артистка брала участь у благодійному концерті «Нашебачення» і саме в такому образі виступала на сцені.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

