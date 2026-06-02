У Кремлі назвали умову завершення війни «до кінця дня»: що вимагає Путін

Володимир Путін. / © Associated Press

У Кремлі цинічно заявили, мовляв розпочата ними війна може закінчитися вже сьогодні. Втім, водночас Москва озвучила зухвалі умови і ультиматуми.

Про це заявив речник «фюрера» Дмитро Пєсков.

В адміністрації диктатора РФ продожчують цинічно стверджувати, мовляв, готові до миру. Натомість, брехливо додають, нібито причина — у небажанні українського президента Володимир Зеленського Пєсков нахабно заявляє, що Київ має вивести ЗСУ з «територій російських регіонів».

Представник Кремля продовжує твердити наратив Володимира Путіна, що буцімто Росія «воліла б досягти своєї мети мирним шляхом» і «відкрита до переговорів».

Водночас він звинуватив українську сторону у нібито «затягуванні переговорного процесу» і «відмові від справжніх переговорів». Саме у цьому контексті він пригрозив тим, що так звана «сво» — тобто війна — триватиме далі.

Мирні переговори - останні новини

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом до Києва та Москви приїде офіційна делегація зі США. З його слів, цей візит може оживити непублічні переговори, які зараз тривають.

Тим часом The New York Times пише про те, що команда президента США Дональда Трампа втрачає терпіння, бо переговорний процес фактично зайшов у глухий кут. Хоч існують заяви про близькість домовленостей, реального прориву між Києвом і Москвою досі немає.

Зауважимо, очільник МЗС Андрій Сибіга озвучив, на які компроміси може погодитися Україна. Він наголосив, що через неконструктивну позицію Москви немає прогресу. Країна-агресорка не демонструє бажання вдаватися до дипломатії, а натомість лише посилює свій терор.

