Гламур
220
2 хв

Зірка "МастерШеф" Мкртчан шокував сумою заробітку та зізнався, що витрачає ще більше

Алік пояснив, чому не боїться залишитися без грошей.

Анастасія Гребешко
Алік Мкртчан

Зірка «МастерШеф» Алік Мкртчан розповів про свої доходи, щомісячні витрати та пояснив, чому не переймається через можливу нестачу грошей.

Відомий шеф-кухар не приховує, що сьогодні має доволі високий дохід. Водночас значна частина заробленого не затримується на рахунках. Гроші йдуть на сім’ю, кредити та особисті захоплення. Мкртчан каже, що накопичувати поки не вдається. Ба більше, іноді витрати навіть перевищують заробітки. Про це він розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну.

«Більше, ніж десять», — відповів кухар на питання про свої місячні витрати.

За словами Мкртчана, основним джерелом доходу для нього є робота креативним директором у компанії, яка працює у сфері харчових та агротехнологій. Також додатковий прибуток приносять майстер-класи та рекламні інтеграції в соцмережах. Загалом щомісячний заробіток шеф-кухаря становить від п’яти до десяти тисяч доларів.

«Все витрачаю, не виходить відкладати. Більше ста тисяч гривень йде на родину. У цю суму входять кредити, школа, гуртки, харчування, одяг. Двоє дітей — постійно щось потрібно», — поділився він.

Окрім щоденних витрат на сім’ю, кулінар виплачує лізинг за автомобіль та квартиру. Також він зізнався, що колекціонує брошки та небайдужий до ювелірних прикрас. Попри це, знаменитість переконаний: без засобів до існування не залишиться.

«Ні, бо такі люди, як я, не можуть бути бідними. Люди, які щось вміють робити руками, ніколи в житті не будуть бідними. Для підтяжки штанів ми завжди щось заробимо, щось зробимо, щось продамо, домовимося, кудись підемо», — переконаний Мкртчан.

Відомо, що раніше Алік Мкртчан також висловився про власні професійні амбіції. Попри багаторічний досвід у гастрономії, відкривати власний ресторан шеф-кухар наразі не планує. За його словами, такий бізнес потребує постійного контролю та значно обмежує свободу, яку він цінує найбільше.

Нагадаємо, нещодавно переможець «МастерШеф-16» Зубко після вступу до лав ЗСУ вийшов на зв’язок та розповів про свій стан.

