Переможець "МастерШеф" Зубко після вступу до лав ЗСУ вийшов на зв’язок та розповів про свій стан

Олександр Зубко / © instagram.com/oleksandr_zubko_

Переможець кулінарного шоу «МастерШеф» Олександр Зубко після мобілізації детально розповів про службу в ЗСУ, свій емоційний стан та життя далеко від камер і десертів.

Після перемоги в проєкті кондитер на якийсь час майже зник із соцмереж і не ділився подробицями особистого життя. Лише зрідка він виходив на зв’язок із підписниками, а тепер вирішив чесно відповісти на найпоширеніші запитання. У сториз Олександр опублікував нові фото у військовій формі та дав зрозуміти: нині його реальність кардинально змінилася. Водночас він намагається не втрачати внутрішню рівновагу. Каже, що вчиться приймати себе й концентруватися на хорошому навіть у непростих обставинах. А ще — не забуває про кулінарію.

«Скажу чесно, не завжди легко, але зараз не дуже хочу в це заглиблюватися. Просто працюю над собою, намагаюся приймати себе. Помічати тільки позитив у цьому світі», — поділився Зубко.

Історія Олександра Зубко / © instagram.com/oleksandr_zubko_

Окремо переможець шоу відповів і на питання про стажування в Ектора Хіменеса-Браво, яке отримав після перемоги. Попри те що ця можливість досі залишається для нього важливою, зараз у пріоритеті зовсім інше життя. Водночас кулінар не виключає, що ще повернеться до своєї мрії. Також він подякував усім, хто підтримує його повідомленнями та не забуває після мобілізації. За словами Олександра, навіть у нових умовах він інколи знаходить час, аби приготувати щось для побратимів.

«Я б дуже хотів використати цей шанс. Але якщо зорі зійдуться, я тільки за», — зізнався кулінар.

Історія Олександра Зубко / © instagram.com/oleksandr_zubko_

Після перемоги в 16 сезоні МастерШеф Олександр навесні цього року він повідомив, що мобілізувався до лав ЗСУ та проходить військову підготовку. Тоді ж кулінар уперше показався у формі й відверто визнав, що військова справа стала для нього абсолютно новим досвідом.

