Веселка чи райдуга: як правильно назвати українською це гарне природне явище

Як говорити правильно українською / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Після теплого літнього дощу на небі нерідко з’являється одне з неймовірних природних явищ — різнокольорова дуга, яка захоплює своєю красою і дітей, і дорослих. Однак багато українців досі сперечаються, як правильно називати це явище: веселка чи райдуга. Обидва слова можна почути в повсякденному мовленні, у літературі та засобах масової інформації. Тож розповідаємо, який варіант відповідає нормам сучасної української мови.

Що кажуть словники

Українські словники фіксують обидві назви — і «веселка», і «райдуга». Вони є нормативними та позначають одне й те саме атмосферне явище, яке виникає внаслідок заломлення сонячного світла в краплинах води.

Проте мовознавці зазначають, що слово «веселка» є більш традиційним для української мови та значно частіше трапляється в народній творчості, художній літературі та фольклорі. Саме цей варіант багато хто вважає доречнішим для використання у повсякденному мовленні.

Реклама

Чому слово «райдуга» також правильне

Лексема «райдуга» теж давно існує в українській мові та зафіксована в словниках. Вона активно використовується в різних регіонах України та не вважається помилкою.

Деякі мовознавці наголошують, що обидва слова мають давню історію й є частиною української лексичної традиції. Тому вживання «райдуги» не суперечить літературним нормам, хоча за частотою використання вона дещо поступається слову «веселка».

Який варіант краще використовувати

У сучасному мовленні найчастіше можна почути саме слово «веселка». Воно є більш звичним для більшості українців і широко використовується в навчальній літературі, медіа та офіційних текстах.

Водночас слово «райдуга» також залишається правильним і може вживатися без жодних застережень. Вибір між цими назвами здебільшого залежить від особистих уподобань, мовної традиції родини або регіону.

Реклама

Новини партнерів