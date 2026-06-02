Веселка чи райдуга: як правильно назвати українською це гарне природне явище
Як називати кольорову дугу, яка з’являється на небі після дощу, згідно норм українського правопису та слововживання.
Після теплого літнього дощу на небі нерідко з’являється одне з неймовірних природних явищ — різнокольорова дуга, яка захоплює своєю красою і дітей, і дорослих. Однак багато українців досі сперечаються, як правильно називати це явище: веселка чи райдуга. Обидва слова можна почути в повсякденному мовленні, у літературі та засобах масової інформації. Тож розповідаємо, який варіант відповідає нормам сучасної української мови.
Що кажуть словники
Українські словники фіксують обидві назви — і «веселка», і «райдуга». Вони є нормативними та позначають одне й те саме атмосферне явище, яке виникає внаслідок заломлення сонячного світла в краплинах води.
Проте мовознавці зазначають, що слово «веселка» є більш традиційним для української мови та значно частіше трапляється в народній творчості, художній літературі та фольклорі. Саме цей варіант багато хто вважає доречнішим для використання у повсякденному мовленні.
Чому слово «райдуга» також правильне
Лексема «райдуга» теж давно існує в українській мові та зафіксована в словниках. Вона активно використовується в різних регіонах України та не вважається помилкою.
Деякі мовознавці наголошують, що обидва слова мають давню історію й є частиною української лексичної традиції. Тому вживання «райдуги» не суперечить літературним нормам, хоча за частотою використання вона дещо поступається слову «веселка».
Який варіант краще використовувати
У сучасному мовленні найчастіше можна почути саме слово «веселка». Воно є більш звичним для більшості українців і широко використовується в навчальній літературі, медіа та офіційних текстах.
Водночас слово «райдуга» також залишається правильним і може вживатися без жодних застережень. Вибір між цими назвами здебільшого залежить від особистих уподобань, мовної традиції родини або регіону.