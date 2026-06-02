Росіяни вдарили по дев’ятиповерхівці в обласному центрі України: перші деталі (фото, відео)

Внаслідок ранкової атаки постраждали мирні мешканці та пошкоджено покрівлю багатоквартирного будинку.

Ірина Лаб'як
Пошкоджений будинок у Сумах через російську атаку 2 червня / © Сумська ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Вранці 2 червня російські окупанти завдали удару по житловому кварталу в Сумах. На місці працюють рятувальники, попередньо відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомили в ДСНС України.

Унаслідок атаки пошкоджено покрівлю житлової девʼятиповерхівки. Рятувальники провели обстеження території та надали необхідну допомогу мешканцям. На місці також працював офіцер-рятувальник громади.

Крім того, фахівці ДСНС за допомогою спеціального обладнання для висотних робіт демонтували аварійні конструкції на технічному поверсі та покрівлі будинку.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російські дрони також атакували житловий сектор Сум: зафіксовані влучання у багатоповерхівку в Зарічному районі та приватний будинок у Ковпаківському, де спалахнула покрівля. Минулося без жертв і постраждалих.

Зауважимо, цієї ж ночі російські загарбники здійснили чергову масштабну атаку на Україну, використавши 729 дронів і ракет. Внаслідок ворожих ударів загинули понад 10 людей, ще більш як 100 отримали поранення. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Найсильнішого удару зазнав Київ. У різних регіонах країни зафіксовано значні руйнування, зокрема пошкодження житлових будинків, пологових будинків, лікарень та інших цивільних об’єктів.

