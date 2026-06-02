Чи зможе Росія довго бити "Цирконами": авіаційний експерт назвав головний нюанс

Росія накопичила близько 230 гіперзвукових ракет «Циркон», однак наявних темпів виробництва недостатньо для тривалого підтримання масованих атак по Україні.

Про це заявив авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного університету «Київський авіаційний інститут» Валерій Романенко в ефірі телемарафону.

За його словами, Росія останнім часом суттєво збільшила випуск ракет «Циркон». Водночас згідно з даними Генерального штабу ЗСУ станом на 15 квітня, арсенал таких ракет у РФ налічував близько 230 одиниць.

«Росія непомітно, але суттєво наростила виробництво ракет „Циркон“. Водночас Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що станом на 15 квітня цього року російські війська мали запас близько 230 таких ракет. При цьому офіційно озвучені темпи виробництва залишаються невисокими — приблизно три ракети на місяць», — зазначив Романенко.

Він пояснив, що саме наявність накопичених запасів дозволила російським військам активізувати застосування цих ракет. Водночас українські сили ППО наразі не повідомляли про успішне перехоплення «Цирконів».

За словами експерта, ракета «Циркон» належить до крилатих, однак через надзвичайно високу швидкість польоту її перехоплення є вкрай складним завданням.

«Через надзвичайно високу швидкість польоту перехоплювати її здатні фактично лише системи протиракетної оборони. Теоретично по таких цілях може працювати комплекс SAMP/T, який є на озброєнні України, але підтверджень його успішного застосування проти „Цирконів“ наразі немає», — сказав він.

Водночас Романенко вважає, що навіть за наявності значного запасу цих ракет Росія не зможе підтримувати інтенсивність їхнього використання тривалий час через обмежені виробничі можливості.

Крім того, «Циркон» спочатку розроблявся як озброєння для Військово-морського флоту РФ. Основні запаси таких ракет, за словами експерта, зосереджені на Північному й Тихоокеанському флотах Росії, водночас менші арсенали перебувають у Чорному морі, на Балтиці та в окупованому Криму. Саме ці ракети можуть використовуватися для ударів по Україні.

Ми писали, що головна складність перехоплення російських гіперзвукових ракет «Циркон» полягає в їхній колосальній швидкості, яка змушує системи протиповітряної оборони працювати на межі можливостей.

За словами експерта, цей тип ракет здатен проходити зону дії ППО за лічені миті, що майже не залишає українським захисникам часу на роздуми.

Нагадаємо, в ніч проти 2 червня армія Російської Федерації здійснила комбінований удар по Україні. Росіяни застосували 729 засобів повітряного нападу: 73 ракети повітряного, наземного та морського базування, а також 656 БпЛА різних типів. Серед ракет були і «Циркони», які Росія скерувала на Київ.

