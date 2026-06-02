Сможет ли Россия долго бить «Цирконами»: авиационный эксперт назвал главный нюанс

Ракета "Циркон" (иллюстративное фото) / © скриншот с видео

Реклама

Россия накопила около 230 гиперзвуковых ракет "Циркон", однако имеющихся темпов производства недостаточно для длительного поддержания массированных атак по Украине.

Об этом заявил авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного университета "Киевский авиационный институт" Валерий Романенко в эфире телемарафона.

По словам эксперта, Россия в последнее время существенно увеличила выпуск ракет Циркон. В то же время согласно данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 15 апреля, арсенал таких ракет в РФ насчитывал около 230 единиц.

Реклама

«Россия незаметно, но существенно нарастила производство ракет Циркон. В то же время, Генеральный штаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 15 апреля этого года российские войска имели запас около 230 таких ракет. При этом официально озвученные темпы производства остаются невысокими — примерно три ракеты в месяц», — отметил Романенко.

Эксперт объяснил, что именно наличие накопленных запасов позволило российским войскам активизировать применение этих ракет. В то же время, украинские силы ПВО пока не сообщали об успешном перехвате «Цирконов».

По словам Романенко, ракета «Циркон» принадлежит к крылатым, однако из-за чрезвычайно высокой скорости полета ее перехват является крайне сложной задачей.

«Из-за чрезвычайно высокой скорости полета перехватывать ее способны фактически только системы противоракетной обороны. Теоретически по таким целям может работать комплекс SAMP/T, который есть на вооружении Украины, но подтверждений его успешного применения против Цирконов пока нет», — сказал он.

Реклама

В то же время эксперт считает, что даже при наличии значительного запаса этих ракет Россия не сможет поддерживать интенсивность их использования длительное время из-за ограниченных производственных возможностей.

Кроме того, Циркон изначально разрабатывался как вооружение для Военно-морского флота РФ. Основные запасы таких ракет, по словам Романенко, сосредоточены на Северном и Тихоокеанском флотах России, в то время как меньшие арсеналы находятся в Черном море, на Балтике и в оккупированном Крыму. Именно эти ракеты могут использоваться для ударов по Украине.

Мы писали, что главная сложность перехвата российских гиперзвуковых ракет «Циркон» заключается в их колоссальной скорости, заставляющей системы противовоздушной обороны работать на грани возможностей.

По словам эксперта, этот тип ракет способен проходить зону действия ПВО в считанные мгновения, что почти не оставляет украинским защитникам времени на размышления.

Реклама

Напомним, в ночь на 2 июня армия Российской Федерации нанесла комбинированный удар по Украине. Россияне применили 729 средств воздушного нападения: 73 ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также 656 БпЛА разных типов. Среди ракет были и Цирконы, которые Россия направила на Киев.

Новости партнеров