Секрет идеального картофеля для салата: какой ингредиент не даст ему развариться

Картофельный салат / © Associated Press

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой, когда после варки картофель для салата начинает крошиться, разваливаться или приобретает зернистую текстуру. Однако, по словам ведущей разработчицы рецептов сервиса Gousto Софи Нахмад, избежать этого можно с помощью простого ингредиента, который добавляют в воду во время приготовления.

Об этом сообщило издание Mirror.

Эксперт объяснила, что обычный уксус помогает картофелю лучше держать форму. По ее словам, добавление небольшого количества уксуса в воду во время варки укрепляет внешний слой клубней. Благодаря этому кусочки остаются целыми и не распадаются при смешивании с соусом или заправкой.

Софи Нахмад отмечает, что этот способ особенно полезен для картофельных салатов и других блюд, которые часто готовят в теплое время года. В таких рецептах важно, чтобы картофель оставался плотным даже после остывания.

Для этого специалист рекомендует добавить примерно одну столовую ложку белого винного, яблочного или дистиллированного уксуса в большую кастрюлю с водой еще до того, как она закипит.

Кроме этого, она поделилась и другими советами для приготовления картофельного салата. В частности, начинать варить картофель лучше в холодной воде. Это помогает ему готовиться равномерно и снижает риск того, что внешняя часть станет слишком мягкой, тогда как середина останется недостаточно готовой.

Также важно не жалеть соли во время варки. Картофель впитывает приправы еще в процессе приготовления, что позволяет получить более насыщенный вкус не только на поверхности, но и внутри.

Отдельное внимание эксперт советует уделять выбору сорта. Для салатов лучше использовать восковую картошку, поскольку она остается более плотной и менее склонной к развариванию, чем мучнистые сорта.

После сливания воды картофелю стоит дать несколько минут постоять, чтобы лишняя влага испарилась. Избыток жидкости может сделать заправку водянистой и повлиять на вкус готового блюда.

Еще одна рекомендация — добавлять заправку, пока картофель остается слегка теплым. По словам Софи Нахмад, в таком состоянии он лучше впитывает ароматы и вкусы ингредиентов.

В то же время чрезмерно интенсивное перемешивание может испортить результат. Эксперт предостерегает, что слишком активное смешивание разбивает кусочки картофеля и делает текстуру салата более похожей на пюре.

