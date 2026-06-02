Почему не "Наташа" и не "Даша": как на самом деле звучат украинские женские имена вместо русифицированных форм

В повседневной речи мы часто используем имена в обычной, но не всегда украинской форме.

Почему не стоит говорить Наташа и Даша на украинском

Такие варианты, как Наташа, Даша, Маша или Ксюша, закрепились под влиянием русской языковой традиции, однако в украинском языке существуют другие, аутентичные соответствия.

Редактор Ольга Васильева отмечает: многие распространенные женские имена имеют удельно украинские формы или естественные уменьшительные варианты, которые лучше соответствуют нормам украинского языка и его звучанию.

Почему следует избегать русифицированных форм имен

Исторически украинская ономастика испытала значительное влияние других языков, в частности из-за длительного периода имперской и советской русификации. В результате часть имен в быту приобрела несвойственные украинскому языку формы.

Языковеды отмечают, что возвращение к удельным формам имен — это не только вопрос языковой нормы, но и возобновление естественного звучания украинского языка.

Как правильно на украинском: распространенные женские имена

Ниже приведены примеры, как привычные русифицированные формы могут звучать на украинском:

  • «Наташа» — Наталя, Наталка, Ната;

  • «Маша» — Марія, Марічка, Маруся;

  • «Даша» — Дарина, Даруся, Даринка, Дара;

  • «Ксюша» — Ксенія, Ксеня;

  • «Альона» / «Лєна» — Олена;

  • «Іріша» — Ірина, Іринка, Іруся;

  • «Катюша» — Катерина, Катруся, Катря;

  • «Анюта» — Ганна, Ганнуся, Ганя.

Эти формы соответствуют украинской словообразовательной традиции и звучат более естественно для украинского языка.

Удельные украинские уменьшительные формы

Украинский язык имеет богатую систему ласковых и уменьшительных форм, которые образуются по собственным моделям:

  • Дарина — Даруся, Дарця;

  • Катерина — Катруся, Катря;

  • Ганна — Ганнуся, Ганця;

  • Ірина — Іринка, Іруся;

  • Марія — Марічка, Маруся.

Такие формы являются отличительной чертой украинской языковой традиции и отличают ее от калькированных или заимствованных вариантов.

Почему «Наташа» и «Даша» — не украинская норма

Формы типа «Наташа» или «Даша» являются уменьшительными вариантами, которые сформировались в другой языковой системе. В украинском языке они не нормативны как самостоятельные имена.

Украинский язык имеет собственные полноценные формы, которые следует использовать как в документах, так и в устной речи.

Возвращение к украинским формам имен — это часть общего процесса восстановления языковой идентичности. Использование вариантов типа Наталья, Дарья или Ксения помогает сохранять естественность языка и его культурную продолжительность.

Украинские имена имеют богатую традицию, и следует сознательно выбирать именно те формы, которые отвечают ее нормам.

