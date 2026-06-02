Почему интим в бассейне может быть опасным: объяснение экспертов

Эксперты объяснили, какие риски для здоровья могут нести интим в воде и почему среда бассейна влияет на организм.

Вера Хмельницкая
Интим в воде может показаться заманчивой идеей, однако эксперты предостерегают: среда бассейна создает ряд факторов, которые могут влиять на здоровье.

Об этом говорится в материале unilad.com со ссылкой на специалиста Торрун Говинд.

Такие сцены часто появляются в фильмах и сериалах, формируя представление о романтичности подобного опыта. Впрочем, в реальной жизни, говорят специалисты, ситуация значительно менее безопасна, особенно в общественных или недостаточно ухоженных водоемах.

Фармацевтка Торрун Говинд объясняет, что секс в воде сам по себе не автоматически опасен, однако создает дополнительные риски, которые часто недооценивают.

«Водная среда повышает влияние химических веществ, бактерий и раздражителей», — отмечает она.

По словам эксперта, хлорированная вода и микроорганизмы могут нарушать естественный баланс бактерий и уровень pH, что особенно чувствительно для женского организма. Это, в свою очередь, повышает риск раздражений и инфекций.

Также специалисты обращают внимание на еще один аспект — средства контрацепции в воде могут работать менее надежно. В частности, презервативы могут соскальзывать, а барьерные методы защиты терять эффективность через воду.

Почему интим в бассейне может быть опасен — юридические последствия

Отдельно эксперты напоминают и о потенциальных юридических последствиях: интимные действия в общественных местах могут быть расценены как правонарушения, если видят посторонние лица.

В то же время медики подчеркивают, что даже более «безопасные» варианты у бассейна не исключают рисков — в частности, раздражение слизистых и нарушение микрофлоры из-за химически обработанной воды.

Ранее женщина провела неделю на борту лучшего круизного лайнера по версии одного из тревел-журналов и показала условия проживания в каютах, изысканные рестораны и развлечения формата «только для взрослых».

