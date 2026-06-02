Блокировка пути Украины в ЕС может завершиться: в Венгрии назвали ключевое условие

Петер Мадяр / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что надеется уже на этой неделе завершить технические переговоры с Украиной о правах национальных меньшинств. Именно этот вопрос остается главным препятствием для официального начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Будапешт блокирует старт переговорного процесса с 2024 года, когда тогдашний премьер-министр Виктор Орбан передал Киеву перечень из 11 требований, связанных с правами венгерского меньшинства в Закарпатье и доступом к образованию на венгерском языке.

После прихода к власти Петер Мадяр также настаивал на выполнении аналогичных условий.

«Мы твердо настроены урегулировать вопросы прав венгерского меньшинства, его культурных, языковых и других прав. Это, безусловно, является необходимым условием», — заявил Мадяр во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине.

В то же время венгерский премьер выразил оптимизм по завершению переговоров.

«Я ожидаю и надеюсь, что соглашение уже близко к завершению, и мы сможем открыть новую страницу в украинско-венгерских отношениях», — сказал он, добавив, что на следующей неделе может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации источников, осведомленных о ходе переговоров, Европейский Союз рассчитывает к середине июня формализовать договоренности между Киевом и Будапештом. После этого могут начаться официальные переговоры по членству Украины в ЕС.

Орбан ранее объяснял блокировку переговорного процесса необходимостью дополнительных гарантий для венгерской общины в Украине. Киев неоднократно заявлял о готовности выполнить согласованные условия и отмечал, что права венгерского меньшинства в стране защищены.

Ожидается, что возможное урегулирование спора состоится на фоне решения Европейской комиссии разблокировать для Венгрии 16,4 млрд евро замороженных средств при проведении реформ.

Украина рассчитывала, что смена власти в Будапеште ускорит ее евроинтеграционный процесс. В то же время Мадяр, несмотря на заявления о намерении укреплять связи с ЕС, разделяет позицию своего предшественника относительно ответственности Венгрии за защиту проживающих в соседних государствах этнических венгров.

Война в Украине — заявления Мадяра

Венгерский премьер Петер Мадяр во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил об отказе Будапешта поставлять оружие или военную технику Украине. По его словам, Венгрия не планирует оказывать военную помощь соседней стране.

Ранее политик заявлял, что мирное соглашение по Украине должно иметь реальные гарантии безопасности, а не так, как произошло в случае с Будапештским меморандумом 1994 года. Он ведь не смог гарантировать ее территориальную целостность.

По его словам, Украина стала жертвой неспровоцированного нападения России. Премьер Венгрии также добавил, что в войне сейчас важно прекращение огня и достижение долговременного мира.

