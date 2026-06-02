Массированные удары "Цирконами": сколько гиперзвуковых ракет осталось у России

Сколько ракет «Циркон» осталось у России

Россияне нанесли массированный удар по Украине 2 июня, в том числе ракетами «Циркон». Это очень опасная корабельная ракета, которая быстро подлетает и наносит сильные разрушения. Сколько ракет «Циркон» накопил враг для следующих ударов по Украине?

Об этом рассказали РБК-Украина.

Почему российские ракеты «Циркон» крайне опасны для Украины

Российская армия стала чаще атаковать Украину гиперзвуковыми ракетами «Циркон». В частности, во время последней ночной атаки враг выпустил сразу восемь таких ракет. Перехватить их на этот раз не удалось, поскольку большинство существующих систем ПВО просто не способны сбивать цели такого типа.

О технических особенностях «Цирконов» и реальной возможности РФ поставить их массированные пуски на конвейер рассказал аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляный.

По его словам, российская противокорабельная ракета 3М22 «Циркон», которую ранее враг запускал по Украине поштучно, теперь стала регулярным инструментом для усиления массированных ударов.

Главная особенность ситуации — нетипичное использование этого оружия. «Циркон» проектировали только для уничтожения крупных военных кораблей, оснащенных мощными системами противовоздушной и противоракетной обороны. Однако сейчас оккупанты адаптировали ракету для обстрелов наземных целей в глубине украинской территории.

Поскольку «Циркон» относительно новая разработка российского оборонпрома, ее точные тактико-технические параметры остаются засекреченными. Однако, опираясь на открытые данные, можно выделить приблизительные возможности этого оружия:

Радиус поражения: от 600 до 1000 км с потенциалом достигать 1500 км.

Траектория: ракета движется на высоте 30-40 км.

Скорость: на основном маршруте развивает 5,5 Маха, а на финальном отрезке разгоняется до 7,5 Маха.

Боевая часть: весит около 300-400 кг.

Габариты: длина корпуса составляет от 8 до 10 метров.

Двухступенчатая ракета работает на твердом топливе и с помощью прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Корректировка «Цирконов» производится с помощью спутников или самолетов-разведчиков.

Сколько «Цирконов» осталось у России

По данным военной разведки, Россия не может существенно нарастить производство «Цирконов», но сам процесс стабилен — конвейер выдает около 10 ракет в месяц. За последние годы врагу удалось накопить более 200 единиц ракет «Циркон».

Россияне не способны запускать Цирконы такими же массовыми волнами, как крылатые «Х-101» или «Калибры». Вместо этого оккупанты используют их для диверсификации ударов.

Поскольку Россия не может ежемесячно выпускать по 30 обычных баллистических ракет без длительных пауз на накопление, она разбавляет свои залпы «Цирконами». Это позволяет им перегружать украинскую ПВО и повышать эффективность атак.

«Если бы у нас было достаточное количество ракет-перехватчиков к системам Patriot, то этот вызов с „Цирконами“ мы бы успешно преодолели», — заявил Антон Земляной.

Тактика ударов «Цирконами» по Украине

Напомним, российские захватчики продолжают держать противокорабельные ракеты «Циркон» в оккупированном Крыму, однако из-за страха перед ударами Сил обороны Украины вынуждены максимально засекречивать места их хранения и пусков.

Как сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, враг использует для ударов мобильные пусковые комплексы, которые для маскировки перемещает полуостровом исключительно в темное время суток и в обход дорог общего пользования, что делает это оружие сложной целью.

В то же время в Черноморском флоте РФ остались корабли, способные наносить удары «Калибрамы», и те, чьей задачей является просто выживание. Среди носителей крылатых ракет остаются фрегаты «Адмирал Эссен» и Адмирал Макаров», три малых ракетных корабля типа «Буян-М» и две субмарины.

Оккупанты максимально берегут ресурс этих судов, поэтому они выходят в море преимущественно только для осуществления ракетных пусков, после чего сразу возвращаются на базу.

